Od nove vlade Anderluh pričakuje tudi drugačen način sprejemanja odločitev, ki bo temeljila na strokovnih izhodiščih in upoštevanju stroke. »Pričakujemo, da se bo politika umaknila iz strokovnih teles. Na področju znanosti pričakujemo umik političnih posegov v Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS),« je dejal Anderluh.

Za učinkovito naslavljanje razvojnih izzivov, vključno z zelenim prehodom, predlaga vzpostavitev ministrstva za razvoj, ki naj poveže resorje visokega šolstva, znanosti, tehnologij, inovacij in digitalizacije.

Poudaril je, da se mora na področju znanosti kratkoročno pozornost takoj nameniti sprejemu podzakonskih aktov v povezavi z novim zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Čim prej naj se tudi naslovijo ustrezne plače v raziskovalni dejavnosti, na primer mlajših raziskovalk in raziskovalcev ter administrativnega osebja na javnih raziskovalnih zavodih, ki so glede na ostale skupine močno podcenjene.

»Srednjeročno in dolgoročno naj se vzpostavijo učinkoviti mehanizmi sodelovanja med univerzami, javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom. Poskrbi naj se tudi za investicije v raziskovalno infrastrukturo, nove stavbe, prenove stavb in raziskovalno opremo večje vrednosti"« je še dodal Anderluh.