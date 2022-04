Z dozdajšnjo vlado so dobro sodelovali in upajo, da jim bo naklonjena tudi nova. Ob tem je poudaril, da so že ves čas v dobrih odnosih tako z vsakokratno koalicijo kot opozicijo. Izpad DeSUS iz DZ pa po njegovih besedah ne bo vplival na delo Zdusa. S predstavniki nove vlade se bodo morali le dogovoriti, kdo bo zdaj tisti, ki bo predloge zveze vlagal v zakonodajni postopek.

Pričakujejo, da bodo tudi v prihodnje izpolnjeni vsaj minimalni standardi. Tako bodo še naprej vztrajali, da bo spoštovan krovni pokojninski zakon in da se bodo pokojnine usklajevale v skladu z njegovimi določbami. Ker pa so pokojnine še vedno prenizke, bo treba na področju plač storiti več, da bodo višje. Tako se bodo posledično zvišale tudi pokojnine, je poudaril.

Prav tako si po njegovem pojasnilu želijo, da bi se pokojninska blagajna prečistila. Tisti prejemki, za katere niso bili vplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, naj se prenesejo na socialno področje, medtem ko naj v pokojninski blagajni ostanejo le tisti, za katere so bili prispevki vplačani, predlagajo. »Enkrat za vselej bi se morali odločiti, da pokojninska blagajna skrbi samo za pokojnine tistih, ki so vplačevali prispevke,« je prepričan Sušnik.