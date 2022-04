Cilj partnerjev projekta Pivovarne Laško Union in OKS je zasaditi po eno drevo za vsak kilometer, ki ga je pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu prepotoval vzorčni led s Triglavskega ledenika - imenovan Toli. Projektu se je pridružilo tudi podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki gospodari z državnimi gozdovi, so zapisali na OKS.

Spomladansko sajenje dreves je bilo organizirano v soboto, 23. aprila. V akciji je sodelovalo več kot 170 prostovoljcev, med njimi številni podporniki projekta in športniki. V Kočevski Reki so posadili preko 4000 sadik smreke, javorja in češnje, v Trnovskem gozdu pa 3000 mladih smrek in bukev.

Še posebej pestro je bilo sobotno dogajanje v Kočevski Reki. Tam sta zavihala rokave predstavnika projekta Nik Škrlec in Ciril Komotar. Športni duh na dogodku so soustvarjali člani košarkarske ekipe Zlatorog Laško in rokometne ekipe Celja Pivovarne Laško ter biatlonci, med njimi tudi Jakov Fak. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki Košarkarske zveze Slovenije in OKS.

Spomladansko sajenje dreves je uvod v sajenje dreves, ki se bo nadaljevala v prihodnjih mesecih na Koroškem in na Pokljuki. Ob zaključku projekta bo skupno 13.000 posajenih mladih avtohtonih dreves obsegalo površino petih hektarjev. Po izračunih Centra za energetsko učinkovitost na IJS bodo drevesa v svojem življenjskem ciklu iz atmosfere umaknila kar 911 ton ogljikovega dioksida oziroma 43-krat več, kot ga je s projektnimi aktivnostmi nastalo. Med posajenimi drevesi so tudi medonosne drevesne vrste, kot so javor, bukev in češnja. Projekt tako prispeva h krepitvi medovitosti v Sloveniji in s tem preživetju opraševalcev, od katerih je odvisnih 70 odstotkov pridelane hrane.

Le dan prej, na Dan zemlje, se je pred poslopjem Steklarne Rogaška del ledeniške vode shranil v tri ekskluzivne spominske stekleničke, ki so napolnjene z ostankom vode staljenega kosa ledenika. Matija Novak, direktor prodaje v Steklarni Rogaška, je 2 steklenički izročil predsedniku OKS Bogdanu Gabrovcu, ena od stekleničk pa je postala del zbirk pokalov in nagrad v sklopu prodajnega salona Rogaška.