Večina družinskih hiš, zgrajenih pred letom 2000, ima izvedene pasovne temelje. Betoniranje temeljev pod nosilnimi stenami (v primerjavi s temeljno ploščo) prihrani precej betona, a dela je več, zahtevnejši sta izvedba izolacije in preprečitev toplotnih mostov. Temeljne plošče so zato skoraj v celoti izpodrinile pasovne temelje, s katerimi pa se zagotovo srečajo vsi mojstri pri adaptaciji starejših objektov.

Temelje v celoti odkopljemo

Sanacija temeljev se začne z odstranjevanjem materiala na celotnem obsegu objekta, običajno od 0,5 do 1 meter od stene vse do vznožja temelja. V tej fazi se oceni stanje temeljev; obstoj stare hidroizolacije, morebitno posedanje, izpiranje zemljine z meteorno vodo in druge težave, ki značilno pestijo stare temelje. Staro hidroizolacijo odstranimo, temelj operemo in si ga podrobno ogledamo. V celoti bi moral stati na trdni podlagi (peščeno nasutje, skala ali trden, raščen sloj zemlje), na njem ne sme biti razpok, beton mora biti po celotnem temelju trden. Če je bil del temelja dalj časa izpostavljen vlagi, lahko tam pričakujemo poškodbe. Te najdemo na objektih, kjer je voda več let zamakala temelj – s ceste, s strehe, iz poškodovanega žleba. Če je beton znatno poškodovan, bo morda potrebno spodkopavanje posameznih delov, delno rušenje in ponovno betoniranje. Na ta način lahko postopno obnovimo celotne temelje, a postopek je že bolj zahteven.

Natančnost pri izravnavi

Za nameščanje nove hidroizolacije moramo najprej pripraviti podlago. Opran betonski temelj obdelamo s finim betonom ali malto, da izravnamo neravnine. Vogale zbrusimo s kotno brusilko z diamantnim nastavkom za brušenje kamna. Pri tem je dobro biti natančen, saj tako preprečimo trganje bitumenskih trakov na ostrih prehodih, vogalih in kamenju. Poškodovana hidroizolacija omogoča prehod vlage do betona. Suh beton brez prašnih delcev premažemo s tekočim bitumnom, ki je temeljni premaz za lepljenje bitumna v zvitkih. Z desetimi litri goste črne tekočine premažemo 20–30 kvadratnih metrov površine, kar pomeni, da mora biti nanos izdaten. Lahko ga tudi ponovimo, sploh po robovih temelja. Tekoči bitumen je najbolj mazljiv pri temperaturah okrog 20 ºC, ko prodre globoko v pore betona, takrat je tudi nanašanje lažje. Zato pri jesenskih in spomladanskih obnovah počakamo na kakšen topel dan ali pa tekoči bitumen skladiščimo v toplem prostoru. Nikakor pa ga ne segrevamo, saj je visoko vnetljiv. Strogo se izogibamo tudi vsem virom isker in ognja, kar naj velja tako za uporabo kot skladiščenje. Oči zaščitimo z očali, roke z rokavicami, telo pa z delovno obleko. Sušenje premaza traja na zračnem mestu vsaj šest ur in površina je pripravljena na varjenje trakov.

Izolacija brez prekinitve

Trakovi bitumna so glavna rešitev za hidroizolacijo temeljev. Na izbiro imamo trakove za različno zahtevne pogoje, za horizontalno ali vertikalno nameščanje, prehode, stalen dostop vode in drugo. Večja odpornost se dosega z večjimi debelinami in bolje armiranim bitumnom. Tudi tu ne svetujemo pretiranega varčevanja, saj trpežnejši trakovi lažje zagotavljajo nekaj deset let trajajočo zaščito pred vlago – temeljev ne saniramo zgolj za nekaj let. Trakove narežemo na primerno dolžino, notranjost traku stalimo s plinskim gorilnikom in pritisnemo na temelj oziroma steno približno 30 cm nad raven zemljine, navzdol pa vse do tal. Priporočljivo je, da se tehnike naučimo z asistiranjem, potem pa si sami najdemo pomočnika, saj sta za dober rezultat nujna sodelovanje dveh oseb in močan plinski gorilnik. Trakove polagamo z desetcentimetrskim prekrivanjem. Najlažje je, da pri preklopu sledimo križcem na zunanji strani traku. Preklop zavarimo na koncu – dvignemo ga in stalimo, potem pa segrejemo še zunanjost preklopa in jo zamažemo s pleskarsko lopatko ali podobnim orodjem. Staliti in zamazati moramo vse stike in poskrbeti, da hidroizolacija nima prekinitev. Vse dokler trakov ne zaščitite s toplotno izolacijo in čepasto folijo, bodite pazljivi, da ne pride do poškodb. Če je del obnove tudi horizontalna hidroizolacija (na plošči, terasi in podobno), jo privarite tik pred nadaljevanjem del, da po njej po nepotrebnem ne hodimo ter ne prinašamo nanjo peska in prahu.