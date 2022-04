V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo posamezne plohe, ki bodo popoldne pogostejše. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: Do srede zjutraj bodo padavine ponehale, le na jugu bo še možna kakšna malenkost. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.

V četrtek bo sprva pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, čez dan bo predvsem v vzhodni polovici Slovenije prehodno bolj oblačno.

Vremenska slika: Nad srednjo in severovzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka. Preko zahodne in srednje Evrope valovi neizrazita vremenska motnja. V višinah priteka od zahoda k nam razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo čez dan nastajale krajevne plohe.

V torek bo pretežno oblačno. V krajih južno od nas ter ob morju bo povečini suho, drugod bo občasno deževalo.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek čez dan se bo vremenska obremenitev postopno spet povečala in nadaljevala tudi v noč na sredo.