Napovedala sta tudi več kot 700 milijonov dolarjev dodatne neposredne in posredne vojaške pomoči Ukrajini, vključno s približno 300 milijoni dolarjev, ki bodo državi omogočili nakup potrebnega orožja. Sredstva bodo po poročanju AFP namenjena tudi ukrajinskim regionalnim zaveznicam, ki morajo obnoviti zaloge, potem ko so poslale orožje Ukrajini.

Blinken je povedal, da namerava ameriški predsednik Joe Biden v prihodnjih dneh za novo veleposlanico v Kijevu imenovati sedanjo veleposlanico ZDA na Slovaškem Bridget Brink. Čeprav je več evropskih držav že ponovno odprlo svoja veleposlaništva v Kijevu, bo vrnitev ameriških diplomatov po navedbah neimenovanega predstavnika State Departmenta postopna, poroča AFP.

Blinken in Austin sta prva predstavnika ameriške vlade, ki sta obiskala Ukrajino od začetka ruske invazije 24. februarja. Obisk je bil iz varnostnih razlogov zavit v tančico skrivnosti, Washington pa ga je potrdil šele, ko sta Austin in Blinken že zapustila ukrajinsko ozemlje. Vendar je obisk že v soboto razkril Zelenski, v nedeljo pa so prisotnost obeh ameriških ministrov v Kijevu potrdili tudi ukrajinski uradniki.

Zelenski je v nedeljo tvitnil, da sta "ukrajinsko-ameriško prijateljstvo in partnerstvo močnejša kot kdaj koli prej".

Biden je v četrtek napovedal nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 800 milijonov dolarjev, potem ko je podoben 800-milijonski paket pomoči napovedal že 13. aprila. ZDA Ukrajini med drugim dobavljajo havbice, oklepna vozila, helikopterje, taktične drone, sisteme protiletalske obrambe in protitankovske rakete. Skupno so ZDA od začetka Bidnovega mandata poslale približno 4 milijarde dolarjev vojaške pomoči, poroča AFP.