Na drugi tekmi državnega prvenstva v odbojki za moške v Kamniku so bili Ljubljančani že na pragu poraza, saj so Kamničani povedli z 2:0 v nizih, v razburljivem nadaljevanju pa so Ljubljančani naredili popoln preobrat, tudi po zaslugi Nikole Gjorgieva. Makedonski korektor je bil s 24 točkami najbolj učinkovit igralec tekme. Tako kot tudi na prvi tekmi, ko je v le treh nizih dosegel še dve točki več.

»Že na začetku sezone sem dejal, da je Calcit Volley boljša ekipa od Merkurja Maribor in da Kamničani samo potrebujejo čas, da pokažejo svojo pravo vrednost. Ker so imeli v začetku sezone veliko težav s poškodbami, so šele zdaj dosegli to raven, tako da v finalni seriji resnično gledamo vrhunsko odbojko. Veseli me, da sem lahko v državi, ki je evropski podprvak, del tega spektakla. Upam, da bo na tretji tekmi na tribunah še več gledalcev,« na današnjo, morda že zadnjo tekmo finala končnice vabi gledalce v dvorani Tivoli Nikola Gjorgiev, ki je pred kratkim pogodbo z ACH Volleyjem podaljšal še za dve leti.

»Več razlogov je, da sem se tako odločil. V klubu je odlična organizacija. Vsi, od predsednika, direktorja do drugega osebja, se trudijo, da bi se počutili kot družina. Čez nekaj mesecev bom star 34 let in mi to veliko pomeni. Tisto, kar je najbolj pomembno, pa je želja po osvajanju lovorik. Imel sem ponudbe iz Katarja, Dubaja, Francije, Poljske …, vendar se želim ustaliti v ACH Volleyju in z njim ustvarjati novo zgodovino, predvsem pa, kot rečeno, osvajati lovorike,« je svojo odločitev pojasnil makedonski reprezentant, ki se dobro zaveda, da finale končnice še ni odločen.

»Kamničani veliko menjajo taktiko. Tako so se na drugi tekmi držali float servisov in smo se prva dva niza še lovili. Ponosen sem na ekipo, kako je po zaostanku odreagirala. Že prva tekma je bila zelo težka, druga še težja in nič drugače ne pričakujem na tretji. Nič še nič odločenega, kajti tudi lani je ACH v finalu vodil z 2:0, na koncu pa izgubil, zato niti sekunde ne smem pomisliti na pokal, ki bo v dvorani, ampak se moramo osredotočiti na svojo igro. Šele nato bo prišlo slavje,« opozarja Gjorgiev.