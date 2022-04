Na derbiju kroga je Olimpija na Bonifiki v prvem polčasu narekovala ritem, povedli pa so gostitelji v zaključku, potem ko je Parris realiziral enajstmetrovko po prekršku Banića nad Colleyjem. V drugem polčasu je Olimpija neuspešno lovila izenačenje, saj je bil Koper odlično organiziran v obrambi, gostje pa brez prave ideje.

Mariborska rešitelja stara 73 let

Triinsedemdeset let sta skupaj stara rešitelja Maribora Rok Kronaveter (35 let) in Marcos Tavares (38 let) za zmago na zahtevnem gostovanju v Sežani. Potem ko je Tabor povedel v 13. minuti z enajstmetrovke (Stančič), so bili gostje s trenerjem Radovanom Karanovićem na čelu na robu obupa, saj so kar štirikrat stresli okvir gola, kar je klubski rekord. Preobrat sta prinesla izkušena rezervista. Rok Kronaveter ​je 300. nastop v slovenski ligi kronal z lepim zadetkom: »Ne glede na številne zapravljene priložnosti v prvem polčasu smo bili prepričani o zmagi, saj smo prevladovali. Do zmage smo prišli malo težje od pričakovanj, a glede na našo igro je ta več kot zaslužena.« Če je Kronaveter znova pokazal, da ima še vedno top v nogah, je Marcos Tavares (ob menjavi je bil Ognjen Mudrinski vidno nejevoljen) potrdil sloves igralca z izjemnim občutkom za gol. 211. zadetek v dresu Maribora in 159. v prvi slovenski ligi je dosegel manj kot minuto po vstopu v igro. V letošnji sezoni je igral zgolj 60 minut na šestih tekmah, a Mariboru prinesel štiri točke na gostovanjih. V Kidričevem je zadel za remi, v Sežani za zmago. »Imam veliko željo, da kariero sklenem s pokalom. Zmagali smo, ker smo imeli pravo energijo, trener pa je v pravem trenutku naredil menjave. Korak bližje cilju smo,« je povedal Marcos Tavares, ki upa, da si bo Maribor že pred zadnjim krogom zagotovil naslov državnega prvaka. V tem primeru bi ob koncu sezone zaigral skupaj s sinom Marcosom mlajšim, ki je v Ljudskem vrtu član mladinske ekipe.

Trener Maribora Radovan Karanović je po zapravljenih priložnostih v prvem polčasu umiril igralce, da v drugi del niso vstopili s preveč divjanja. »Zasluženo zmago smo dosegli, ker smo igrali vsi skupaj: tisti na igrišču, tisti na klopi in strokovni štab. Glede na to, kaj kažeta na treningu, ni naključje, da sta gola dosegla Kronaveter in Tavares. Nogomet ju je nagradil,« je povedal Radovan Karanović, ki je moral že v 13. minuti opraviti menjavo, saj si je vratar Ažbe Jug poškodoval ramo, ko se je ob enajstmetrovki vrgel v napačno smer.

Tabor je ostal prikovan na devetem mestu in trenutno kaže na dodatne kvalifikacije s kranjskim Triglavom. »Dobro smo delovali, ko smo imeli dovolj moči in bili agresivni. V prvem polčasu smo imeli nekaj sreče. Ko se je tekma lomila, smo zamujali v dvobojih in Maribor je na račun kakovosti to znal kaznovati. Že vso sezono se nam dogaja, da fantom ne moremo očitati ničesar glede odnosa, nimamo pa kakovostnih rešitev za odločilne poteze,« je menil trener Tabora Dušan Kosić, ki je v soboto praznoval 51. rojstni dan.

Radomlje ustavile Bobičanca in Horvata

Mura je na gostovanju pri Radomljah dosegla dva gola in še dvakrat stresla okvir gola, a doživela poraz v boju za tretje mesto. Radomljani so bili učinkoviti (s petih strelov so dosegli tri gole), v obrambi pa dovolj trdni, da so prišli do treh točk. V seštevku je bila to še ena taktična zmaga trenerja Radomelj Nermina Bašića: »Lahko bi bilo tudi 3:2 za Muro. Ključ uspeha je bil, da smo ustavili srce Mure na sredini igrišča, saj sta Bobičanec in Horvat najboljša vezista lige. Dobro smo se branili in bili zelo učinkoviti.« Domžale so se Bravu oddolžile za boleč poraz v polfinalu pokala. Danes ob 17.30 bo še zadnja tekma 32. kroga Aluminij – Celje.

Vrstni red: Maribor 63, Koper 62, Olimpija 52, Mura 50, Bravo 42, Domžale 40, Celje (-1) 38, Radomlje 36, Tabor 29, Aluminij (-1) 23. Pari 33. kroga, petek ob 20.15: Celje – Mura, sobota ob 17.30: Tabor – Radomlje, ob 20.15: Maribor – Koper, nedelja ob 17.30: Domžale – Aluminij, ob 20.15: Olimpija – Bravo.

Tabor – Maribor 1:2 (1:0) Strelci: 1:0 Stančič (13/11 m), 1:1 Kronaveter (54), 2:1 Tavares (73).Stadion Rajka Štolfe, gledalcev 1000, sodnik: Ponis (Koper), rumena kartona: Bongongui; Antolin. Tabor: Koprivec, Kouao (od 56. Iscaye), Ristić, Ovsenek, Salkić, Grobry (od 56. Sušić), Tolić (od 65. Krivičić), Mavretič (od 81. Zeljković), Monjac (od 65. Keita), Bongongui, Stančič, trener: Kosić. Maribor: Jug (od 15. Bergsen), Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Repas, Šturm (od 72. Žugelj), Antolin (od 46. Kronaveter), Ivanović (od 91. Alvir), Mudrinski (od 72. Tavares), trener: Karanović. Igralec tekme: Rok Kronaveter (Maribor). Streli v okvir gola: 3:4, streli mimo gola: 3:9, prosti streli: 13:7, koti: 2:5, obrambe vratarjev: 2:3, število vseh napadov: 75:118, število nevarnih napadov: 49:100, posest žoge (v odstotkih): 36:64.

Radomlje – Mura 3:2 (2:0) Strelci: 1:0 Šarić (18), 2:0 Nuhanović (32), 2:1 Daku (49), 3:1 Mrkonjić (85), 3:2 T. Cipot (94). Športni park v Domžalah, gledalcev 200, sodnik: Matoša (Ljubljana), rumeni karton: Primc. Radomlje: Šugić, Ševelj, Guček, Mužek, Primc (od 71. Rugašević), Zabukovnik, Bumbu (od 61. Ćalušić), Nuhanović (od 71. Jazbec), Cerar (od 61. Prohouly), Šarić (od 77. Čuić), Mrkonjić, trener: Bašić. Mura: Zalokar, Pucko (od 69. Šturm), Karamarko, Gorenc, Beganović (od 46. T. Cipot), Maruško (od 78. Ouro), Bobičanec, Horvat, Klepač, Kous, Daku, trener: Čontala. Igralec tekme: Ivan Šarić (Radomlje). Streli v okvir gola: 6:4, streli mimo gola: 2:5, prosti streli: 11:16, koti: 1:5, obrambe vratarjev: 2:3, število vseh napadov: 70:101, število nevarnih napadov: 31:51, posest žoge (v odstotkih): 40:60.

Bravo – Domžale 0:2 (0:0) Strelec: 0:1 Jakupović (76), 0:2 Jakupović (82). Stadion v Šiški, gledalcev 500, sodnik: Kajtazović (Kranj), rumeni karton: Šoštarič Karić. Bravo: Orbanić, Trontelj, Križan, Trdin (od 81. Maružin), Bajde (od 78. Kerin), Kramarič (od 78. Kirm), Jakšić, Kavčič, Marjanac (od 69. Nsana), Vodeb (od 78. Španring), Kurtovič, trener: Grabić. Domžale: Mulalić, Dobrovoljc, Pišek, Klemenčič, Georgijević (od 59. Podlogar), Markuš (od 59. Martinović), Šoštarič Karič, Jakupović (od 83. Vuk), Alić (od 90. Strajnar), Ilenič, Husmani, trener: Djuranović. Igralec tekme: Arnel Jakupović (Domžale). Streli v okvir gola: 2:4, streli mimo gola: 7:3, prosti streli: 15:19, koti: 4:0, obrambe vratarjev: 2:2, število vseh napadov: 156:160, število nevarnih napadov: 56:55, posest žoge (v odstotkih): 49:51.

Koper – Olimpija 1:0 (1:0) Strelec: 1:0 Parris (42/11 m). Stadion Bonifika, gledalcev 1500, sodnik: Vinčić (Maribor), rumeni kartoni: Gunerac, Van Bruggen, Banić. Koper: Golubović, Palčič, Novoselec, Žužek, Bručić, Jelić Balta, Izata (od 70. Đira), Kotnik (od 70. Guberac), Parris (od 84. Jašaragić), Osuji (od 70. Šušnjara), Colley (od 73. Krajinović), trener: Ljubijankić. Olimpija: Banić, Boakye, Van Bruggen (od 64. Aldair)), Milović, Ratnik, Čabraja,Pilj, Đurasek (od 64. Mudražija), Elšnik (od 83. Sešlar), Nukić (od 83. Ziljkić), Prtajin (od 87. Prelec), trener: Prosinečki. Igralec tekme: Andrej Kotnik (Koper). Streli v okvir gola: 3:3, streli mimo gola: 4:4, prosti streli: 21:9, koti: 5:2, obrambe vratarjev: 3:2, število vseh napadov: 109:144, število nevarnih napadov: 67:87, posest žoge (v odstotkih): 48:52.