Jasno sporočilo o zadnjih dveh letih

Bili smo v Cvetličarni, volilnem štabu Gibanja Svoboda, kjer so se v stranki Roberta Goloba veselili velike zmage na državnozborskih volitvah. Do zaključka redakcije je sicer kazalo, da bodo potencialno levosredinsko vlado sestavljali s SD in Levico, na desnem polu pa sta volilni prag prestopili NSi in SDS, kjer so bili ob porazu precej redkobesedni.