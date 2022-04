#portret Robert Golob: Mandatar, ki to ni hotel biti

Čudežni deček slovenske energetike prevzema vodenje najvišjega organa slovenskega rigidnega, omejevalnega in birokratsko zadušenega državnega mastodonta. Vstopa – ne prvič – v okolje, povsem drugačno od tistega, iz katerega je moral oditi. Robert Golob po duši in srcu ni politik. Je poslovnež. Vizionar, ki vidi čez ograjo in dlje od jutrišnjega dne. Ni vajen sprejemati kompromisov ter ne mara ugovorov in nasprotovanj. Kljub temu pa tisti, ki so bili ob njem pred več kot dvajsetimi leti, ko je – politično neprilagojen – prvič zašel v sistem državne uprave, vendarle priznavajo, da je ne glede na svoj značaj in naravnanost prinesel v okostenelo državno okolje nov, svež veter.