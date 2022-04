Ko je Putin opozoril na obljubo, da se Nato ne bo širil na vzhod, so dejali, da so sicer res obljubili, a ničesar podpisali. Mednarodni sporazum Minsk 1-2 med Rusijo in Ukrajino sta sopodpisali tudi Nemčija in Francija in je zagotavljal ruskemu prebivalstvu v Ukrajini osnovne manjšinske pravice v skladu z evropskimi vrednotami. Zelenski je januarja 2022 izjavil, da tega mednarodnega sporazuma ne bo spoštoval, torej da evropskih vrednot ne bo spoštoval. In kaj bi morali Francija in Nemčija takoj izjaviti? »Ukrajina, ki ne spoštuje mednarodnih dogovorov, katerih garant je EU, ne more postati članica EU in še manj članica Nata.«

Če bi Macron in Scholz tako ravnala, vojne v Ukrajini ne bi bilo, a sta se na smrt ustrašila velikega vodje, ki je načrtoval vojno v Ukrajini. Macron in Scholz sta poteptala vrednote EU in svetu sporočila, da majhne nacije morajo spoštovati dane obljube, pisne dogovore in mednarodne sporazume, velikim tega ni treba. Potrdila sta rimski pregovor: »Kar je dovoljeno bogu Jupitru (ZDA), ni dovoljeno govedu (Rusija in ostali).«

Putin se je dobro zavedal, da Nato pripravlja v Ukrajini že od leta 2014 ponovitev Nevihte, ki je Hrvaško etnično očistila pol milijona Srbov. Tako naj bi ukrajinski skrajni nacionalisti s sodelovanjem Natove satelitske in kibernetske premoči etnično očistili Ukrajino in izgnali pet milijonov Rusov. Osvobodili bi tudi Krim kot del Ukrajine in Rusija bi vstopila v vojno kot agresorka, sledile bi mednarodne sankcije. Putin jih je prehitel in podal ugovor na gornji rimski citat »Quod licet Jovi, non licet bovi«. Zakaj bi Putin spoštoval mednarodne pogodbe, če jih ZDA in EU ne?

In kaj bi se zgodilo, če Putin ne bi napadel Ukrajine zaradi varnostne grožnje Nata, saj podobno počno ZDA vsakodnevno?

Predpostavimo, da bi Putin preprosto pokleknil in pustil, da mu izženejo iz Ukrajine pet milijonov Rusov in osvobodijo Krim. Kaj bi dobil v zameno, če bi preživel tak poraz? Nadaljevalo bi se širjenje Nata z državnimi udari, kot v primeru Ukrajine tudi v Belorusiji, Kazahstanu in preostalih bivših sovjetskih republikah. In na koncu bi se veliki vodja lotil »demokratizacije« še Ruske federacije, da bi se polastil ruskih bogastev. Vsak veliki narod, ki ga zahodnjaki ponižujejo in izkoriščajo, si prej ali slej izbere močno osebnost, ki se upre kolonialistom. Ruski narod je leta 2000 izbral umirjenega in razumnega Putina, a so zahodnjaki nadaljevali poniževanje njega osebno in Rusije. Če bo tokrat Putin zatajil, bo Rusiji zagotovo zavladal nov jekleni mož.

Trump je želel omejiti Kitajsko v sodelovanju z Rusijo, za EU in Nato mu ni bilo mar. Ameriški demokrati pa menijo, da se Kitajska krepi tudi z uspešnim sodelovanjem EU in Rusije. Rusija zagotavlja Kitajski in Evropi poceni energente, Evropa je velik kupec kitajskega blaga, vse to pa ogroža primat ZDA. Torej je treba čim prej obubožati Rusijo in Evropo ter tako močno upočasniti razvoj Kitajske.

Ubogi ukrajinski narod je nova žrtev zahodne orožarske in finančne oligarhije. Na nevarnost, da bo ameriško ljudstvo postalo suženj lastnih orožarsko-finančnih mogočnikov, je resno opozoril že D. Eisenhower v svojem poslovilnem govoru ob predaji dolžnosti J. Kennedyju januarja 1961. Prav neverjetno je, kako so danes vsi veliki umi človeštva obmolknili v strahu pred velikim vodjem, ki se je odločil za Barbarosso 2022. Žal se iz zgodovine nismo ničesar naučili.

Mag. Boris Nemec, Šempeter pri Gorici