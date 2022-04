»Lahko bi rekli, da bomo igrali proti kralju in kraljici svetovnega vaterpola; z nogometnega stališča je to tako, kot da bi v skupini igrali z Brazilijo in Nemčijo, ki imata največ naslovov svetovnih prvakov. Toda proti kateri koli drugi reprezentanci iz prvih dveh bobnov bi igrali, bi z njo težko igrali. Tisto, kar daje posebno draž žrebu, je, da bomo v skupini tudi z Izraelom, ki smo si ga vsi želeli,« je žreb komentiral selektor slovenskih vaterpolistov Krištof Štromajer, ki si je sobotni neposredni prenos na drugem programu hrvaške televizije ogledal v družbi nekaterih slovenskih reprezentantov. »Z Izraelom bomo lahko igrali enakovredno, toda še vedno bodo v vlogi favorita oni. Ne smemo pozabiti, da se je na evropsko prvenstvo uvrstil skozi kvalifikacije, medtem ko smo mi dobili povabilo potem, ko je Evropska plavalna zveza na začetku marca s svojih tekmovanj izključila Rusijo in Belorusijo. Ampak kakor koli, Izrael je tista reprezentanca, ki bi jo lahko premagali in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje,« je nekdanji udeleženec dveh od štirih evropskih prvenstev, na katerih so igrali slovenski vaterpolisti, previden v svojih napovedih.

Prvič so slovenski vaterpolisti med najboljšimi evropskimi državami igrali leta 1999 v Firencah, štiri leta pozneje pa je bil Kranj gostitelj prvenstva. Na obeh je bil Štromajer kapetan reprezentance, ki je potem zadnjič do zdaj igrala leta 2006 v Beogradu. Obakrat je bila najboljša Srbija, prvič še kot Srbija in Črna gora. To so bili tudi zlati časi slovenskega vaterpola, ki se v zadnjih nekaj sezonah počasi vrača na stara pota. »V letošnji sezoni nas ob evropskem članskem prvenstvu čaka še nekaj velikih tekmovanj v mlajših kategorijah, tako da bo to za zvezo, ki je pred leti začela praktično iz nič, velik zalogaj. Kako uspešni bomo, se bomo pogovarjali šele konec septembra, ampak ne glede na to, kaj bo prineslo poletje, moramo nadaljevati v tej smeri,« je prepričan Štromajer, ki je dodal, da je imela Slovenija vedno dobre igralce, ki so znali igrati dober vaterpolo. »Toda če ni pravih pogojev, to ni dovolj. Takrat se je predvsem v Kranju veliko vlagalo v vaterpolo, tako da smo imeli v Triglavu že polprofesionalni pogon. Vse to se je potem odražalo tudi na rezultatih. Več ko bomo imeli dobrih klubov, več ko bomo igrali težkih tekem, prej bomo prišli do starih časov.«

O moči madžarskega in srbskega vaterpola le še podatka, da so bili Madžari do zdaj devetkrat olimpijski prvaki, trikrat svetovni in trinajstkrat evropski, Srbi pa so slavili na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in lani v Tokiu, trikrat so bili najboljši na svetovnem prvenstvu in sedemkrat na evropskem. Sicer pa se bodo neposredno v četrtfinale uvrstile prvouvrščene reprezentance predtekmovalnih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa bodo igrale v razigravanju, medtem ko se bo za četrtouvrščene ekipe evropsko prvenstvo končalo. V Splitu je bil tudi žreb ženskega evropskega prvenstva, na katerem bo igralo dvanajst reprezentanc. Naslov bo branila Španija.