V Franciji so se ob 20. uri zaprla volišča v drugem krogu predsedniških volitev. Po rezultatih vzporednih volitev sodeč je aktualni predsednik Emmanuel Macron dobil še en petletni mandat. V drugem krogu volitev je proti skrajni desničarki Marine Le Pen dobil med 57,6 do 58,2 do odstotkov glasov. Le Penova je medtem dobila med 41,8 do 42,4 odstotkov glasov.

Prvič po letu 2002, ko je drugi mandat na volitvah dobil Jacques Chirac, bo aktualni predsednik lahko še en mandat ostal v Elizejski palači.