Danes

Drage bralke in nič manj dragi bralci. Tale kolumna je drugačna od vseh dosedanjih. Ne zaradi vsebine, najrazličnejših tem se lotevam že skoraj sedem let. Zaradi relativnosti časa. Danes vsi veste vse. Jaz ničesar. Pojma nimam, kaj se je zgodilo. Pišem namreč včeraj in v današnji dan, ki je zame (še) nevidna bodočnost, prenašam zgolj svoje občutke in želje. Napovedi si ne upam pisati. Vse prepogosto se je zgodilo, vsaj pri meni, da jih je vodil neuničljivi optimizem rahlo naivnega opazovalca družbenih dogodkov in procesov.