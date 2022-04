Kraljica rojstni dan praznuje dvakrat, na dan rojstva (21. aprila) in drugo soboto v juniju, da bi ga lahko Otočani praznovali v poletnem vremenu. Letos bodo državno praznovanje združili z junijskim praznovanjem njenega platinastega jubileja, v Britaniji rekordne sedemdesetletnice vladavine, ki jo je dočakala že februarja. Zgodovinarji jo imajo za najodličnejšega monarha vseh časov in za bolj priljubljeno kraljico, kot sta bili zelo priljubljeni Viktorija in Elizabeta I.

Trdno za krmilom monarhije

Zaradi neznanih zdravstvenih težav, ki jih je imela lani, in težav s hojo je kraljica še več svojih dolžnosti prenesla na sina, prestolonaslednika Charlesa, in vnuka Williama, čigar beseda ima vse večjo težo v družinskih zadevah. Prav temu pripisujejo izmikajočo se spravo z odcepljenima princem Harryjem in njegovo ženo Meghan, za katero je ključna sprava bratov, pa tudi neuspele poskuse kraljičinega srednjega sina princa Andrewa, ki je osramotil sebe, družino in monarhijo, da bi se rehabilitiral in vrnil med delovne člane družine. Medtem ko kraljica mlajšim članom družine prepušča dolžnosti, ki zahtevajo fizično navzočnost, od obiskov do potovanj, na njeno delovno mizo še vedno vsak dan prihajajo tako imenovane rdeče škatle z državnimi dokumenti, ki jih bere in podpisuje, še vedno enkrat na teden sprejme britanskega premierja in občasno premierje iz držav Commonwealtha. Še vedno je bistrega uma. Poučeni pravijo, da se njena želja po nadaljevanju kraljevanja ni niti malo zmanjšala. Z drugimi besedami, z ničimer ne pokaže, da misli predčasno prepustiti krmilo monarhije sinu Charlesu. Otočani, ne samo monarhisti, upajo, da bo na prestolu še veliko let.

Barbika kraljica

Njenemu letošnjemu rojstnemu dnevu je dala edinstven pečat nova fotografija kraljice med dvema od njenih konj, belima ponijema. Vedno je bila navdušena nad konjeništvom in svojimi konji, tudi dirkalnimi, s katerimi je dosegla kar nekaj zmag in nagrad. Še pred dobrim letom je lahko jezdila. Ob 96. rojstnem dnevu pa se je pojavila tudi njena nepričakovana podoba. Z njo se bodo lahko igrali otroci. Postala je namreč najnovejša lutka znamenitih izdelovalcev barbik, ki so se za mladostno kraljico odločili ob sedemdesetletnici njene vladavine. Ni si nepodobna, zanimivo pa bi bilo slišati, kaj si kraljica misli o svoji barbiki. To je bil že njen drugi rojstni dan po smrti princa Filipa in prvi po dveh covidnih letih, ki ga je lahko praznovala v družinskem krogu na svojem posestvu Sandringham, gotovo z veliko nostalgije po srečnih časih, ki jih je tam preživela z možem in družino. Kljub visoki starosti se še vedno ozira naprej, v prihodnost, in se zelo veseli junijskega praznovanja platinastega jubileja.

Njena največja želja je gotovo sprava z odcepljenima Harryjem in Meghan, ki sta jo potihem obiskala na gradu Windsor, ko sta bila na poti v Amsterdam na športne igre vojaških invalidov Invictus (prinčeva odlična ideja). Zato je Harryja in njegovo družino povabila na junijsko praznovanje jubileja in na znameniti balkon Buckinghamske palače, kar bi pred vesoljnim svetom potrdilo spravo. A mnogi že mislijo, da je ta priložnost splavala po vodi zaradi Harryjevega najnovejšega intervjuja, v katerem je hvalil kraljico, ignoriral pa vprašanje, ali pogreša očeta Charlesa, s katerim sta med postankom v Londonu imela le petnajstminutni pogovor, in brata Williama, s katerim se nista dobila. Harry je govoril o babičini odlični formi, o svojem posebnem odnosu z njo in o tem, kako nasmejeta drug drugega. Junijski spravi je Harry najbolj škodoval, ko je dejal, da »se je želel prepričati, da je kraljica zaščitena in da ima okoli sebe prave ljudi«. Kot bi dvomil o tem, pa naj gre za člane družine ali osebje.

Globoke zamere

Harryjeva največja zamera ostaja. Brat William se mu je zameril že na začetku razmerja z Meghan, ko naj bi mu dejal, da ga je »zaslepilo poželenje po tem dekletu« in da naj ne hiti ter si vzame toliko časa, kot ga potrebuje, da »spozna to igralko«. Po pogrebu princa Filipa naj bi ga slišali o Meghan reči »ta preklemanska ženska«, pred kratkim pa se je pojavila celo trditev, da jo je imel za »subverzivno za britansko monarhijo, ker je ali ne razume ali ne spoštuje«. Vsej družini pa je Harry zameril, ker ni zaščitila Meghan pred stalnimi kritikami v delu medijev, ki so ji bili nenaklonjeni ali celo sovražni od vsega začetka, posebno ko je bila prvič noseča in je imela samomorilske misli. Harry prav gotovo ni želel zavestno pokvariti kraljičinega rojstnega dne ali platinastega jubileja, je pa postal še bolj drugačen od svoje družine, kot je bil prej.