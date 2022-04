Sodni senat koprskega okrožnega sodišča je odločil, da je 32-letnica, obtožena uboja babice aprila lani v Bertokih, dejanje storila, a zaradi duševne motnje ni imela v oblasti svojega ravnanja. Odredil ji je ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu za največ pet let. Do pravnomočnosti so storilki podaljšali pripor.

V skladu s kazenskim zakonikom sicer sodišče ustavi ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, ko ugotovi, da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu ni več potrebno. Sodišče po preteku šestih mesecev vsakokrat znova odloči o tem.

Sodišče je pri odločitvi sledilo predlogu tožilstva. Po besedah predsednika sodnega senata Julija Glavine je dokazni postopek nedvoumno dokazal, da je dejanje storila prav obtoženka. Ta je pri prijatelju na dan dogodka vzela kuhinjski nož in se odpeljala k babici, nož pa kasneje tudi odnesla v bližnje stanovanje svoje sestre, ki sicer živi v tujini.

Dogodkov se ne spominja

Sodišče se je pri tem oprlo na pričanja ter pregled telefona obtoženke in bioloških sledi, ki so jih našli na kraju in na morilskem orožju. Dokazni postopek je tako dokazal, da je dejanje storila prav obtoženka, ki pa je bila v stanju neprištevnosti. Zaradi duševne motnje, točneje paranoidne shizofrenije, namreč ni imela v oblasti svojega ravnanja, je še navedel predsednik senata.

Zagovornik 32-letnice, odvetnik Rok Felicijan Pristovšek, je sicer po razglasitvi sodbe dejal, da ni dokazov za to, da je obtoženka dejansko ubila babico. V zvezi z morebitno vložitvijo pritožbe zoper sodbo pa je dodal, da se bo moral najprej posvetovati s svojo varovanko.

Policija je v začetku lanskega aprila v Bertokih na njenem domu odkrila truplo 85-letnice, v zvezi s tem pa je odvzela prostost takrat 31-letni osumljenki.

Obtožena je decembra izpovedala, da se dogodkov usodnega dne ne spominja, saj je trpela za močnimi halucinacijami. x sta