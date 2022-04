Deichmann Slovenija, ki letos praznuje 15 let, je trende oživil v sodelovanju z modno ikono in stilistko Tjašo Kokalj Jerala, pevko in stilsko kameleonko Niko Krmec ter manekenko in modno navdušenko Niko Kar, ki so ustvarile čudovite fotokreacije s svojim edinstvenim stilom. V navdihu letošnjega slogana kolekcije #Zate so na modni reviji top modeli obutve in trendi dodatkov zaživeli na nogah povsem vsakdanjih obrazov in še neizkušenih modelov, ki so jih predstavili na sebi lasten način ter pokazali svoj značaj.

Nova pomladno-poletna kolekcija, predstavljena pod sloganom #Zate, v ospredje postavlja predvsem žensko. Z novimi pari, ki jih je že mogoče kupiti na njihovih prodajnih policah po vsej Sloveniji, želijo navdihniti vsakega posameznika, da uživa v vsakem trenutku življenja in se prepusti svoji poti – ker se vsaka še neosvojena pot začne s prvim korakom. Podjetje je zato ponudilo enkratno priložnost postati model na že tradicionalni modni reviji povsem vsakdanjim obrazom, mladim dekletom, ki jih lahko srečate na ulici, v krogu družine in ki se v tem svetu šele kalijo, da skupaj zasnujejo pomladno predstavitev nove kolekcije. Več kot 300 prijavljenih obrazov, med temi je bilo tudi nekaj moških, kaže na veliko željo mladih po izražanju svojega edinstvenega stila in preizkušanju novih izzivov.

Deichmannovi trendi v pomladni kolekciji

Deichmannova pomladno-poletna kolekcija skriva v sebi številne modele, od udobnejših za skoke v naravo do pravih trendovskih prvencev, ki jih bomo občudovali ob prehodu v toplejše dni. »V pomladno-poletni kolekciji Deichmann je spet na voljo bogata izbira trendovskih čevljev, ki prinašajo dobro razpoloženje – superge v sveži beli barvi ostajajo ne glede na letni čas vedno v trendu, tesno za petami jim sledijo 'loaferke', ki s svojim robustnim stilom učinkujejo tako ležerno kot tudi elegantno in urejeno. Za vroče dni je na voljo veliko sandalov brez pete, ekstravagantnih pohodnih sandalov in 'combat' sandalov z robustnim profiliranim podplatom ter debelejšim podplatom, pa tudi udobnih in elegantnih natikačev. Ženstveni sandali s peto v živih barvah prinašajo glamur v poletnem stilu. Nežni odtenki sorbeta, kot sta nežna rožnata in barva sivke, ter svetlo modra ali olivno zelena v klasičnih barvnih odtenkih pa poleg poletne bele, žlahtne konjak rjave in črne barve poskrbijo za dodatne poudarke,« je kolekcijo komentirala Urška Tomašević, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.