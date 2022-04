V obdobju pandemije je spletno poslovanje doživelo velik razcvet. Motivacija modnih trgovin, da digitalizirajo svojo ponudbo in izboljšajo spletno nakupovalno izkušnjo, je od pandemije presegla pričakovanja. »Da bi ustrezno odgovorili na rast povpraševanja, smo kot modni iskalnik številka ena v tem času veliko naredili za izboljšanje uporabniške izkušnje,« je povedala Magdalena Vasev, regijska menedžerka za Slovenijo in Hrvaško pri Glami, ki ima trenutno v svojem katalogu več kot 570.000 izdelkov skoraj 3000 blagovnih znamk. »Prizadevamo si za razvoj in rast, saj raste tudi modno spletno poslovanje v Sloveniji. Dobra novica je, da je slovensko e-poslovanje v zadnjih nekaj letih izkazalo precejšnjo rast, ki jo je večinoma sprožila modna vertikala.«

Čedalje bolj zaupamo spletnemu nakupovanju

Čeprav ima vsaka država svoje posebnosti, ki se jim ponudnik prilagaja z različnimi strategijami, sogovornica verjame, da jim tudi pri nas uspeva nadzirati rast, število naročil in bruto vrednost prodaje. Temu pritrjujejo tudi številke, ki kažejo, da vse več kupcev uporablja njihovo platformo kot izhodišče za svoj naslednji modni nakup. »Ta trend se nadaljuje tudi po letu 2020, število naročil prek našega kataloga se je v letu 2021 v primerjavi z letom prej povečalo za 45 odstotkov.«

Eden najbolj pozitivnih vidikov letnega poročila, ki ga je podjetje predstavilo pred dnevi, je, da je modno e-poslovanje zraslo tudi po najzahtevnejšem letu 2020 – za skoraj 18 odstotkov! Ljudje v Sloveniji vse bolj zaupajo spletnemu nakupovanju, kar dokazuje dejstvo, da imajo spletni nakupi 12,9-odstotni delež v celotni vrednosti modnega sektorja. Ko gre za razvoj modnega spletnega poslovanja pri nas, je treba omeniti, da na trg vstopa veliko mednarodnih ponudnikov, in pričakovati je, da se bo ta trend nadaljeval. »To vpliva na razvoj vertikale spletne prodaje mode, kar pritiska na lokalne ponudnike, da iščejo in širijo svoj nabor digitalnih promocijskih kanalov. Gre za dober izziv lokalnim spletnim trgovinam, da razvijajo svoje digitalne kanale in širijo svojo prisotnost na spletu,« je omenila Vasevova.

Generacija Z spreminja potrošniške navade

Z vstopom generacije Z na trg dela se navade potrošnikov spreminjajo, kar pomeni, da bo strah pred nakupom določenega izdelka prek spleta počasi izginil. Zato spletni ponudniki upravičeno pričakujejo večjo vnemo pri iskanju novih izdelkov na spletu, večjo nakupovalno impulzivnost in manj zanimanja za nakupovanje v fizičnih trgovinah. Pa tudi – manj potrpljenja pri končnih kupcih. »Zato postaja personalizacija, ki jo poganja tehnologija umetne inteligence, vse pomembnejša za področje modne spletne prodaje. Personalizacija naredi uporabniško izkušnjo učinkovitejšo z izločitvijo nepomembnih izdelkov in predvidevanjem, kaj bi bilo za kupca najprimernejše priporočilo,« je povedala sogovornica. Kot poudarja, se tudi v njihovem podjetju zavedajo pomena personalizacije, zato imajo lastno orodje, ki v tem procesu pomaga njihovim partnerjem.

Gre predvsem za iskalnike, ki zagotavljajo, da je iskanje želenega izdelka lažje kot kdaj prej. »Če iščete kaj bolj splošnega, denimo obleko ali zelo specifičen model športnih copat, lahko namesto brskanja po desetinah različnih spletnih strani uporabite naš katalog izdelkov. Ko v iskalnik vnesete ključno besedo, se prikaže seznam vseh ujemajočih se artiklov v našem katalogu,« je povedala sogovornica in poudarila, da od tu naprej svoje iskanje filtrirate po vrsti, barvi, slogu ali številnih drugih bolj specifičnih filtrih. »Ko najdete želeni izdelek, si lahko o njem ogledate več podrobnosti in celo vidite njegovo trenutno ceno ter razpoložljivost v velikosti, ki jo potrebujete. Nato morate le še klikniti na ikono 'Pojdi na' in preusmerjeni boste na spletno stran izdelka v trgovini, da ga lahko kupite,« je zagotovila sogovornica. x