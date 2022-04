Z velikim zadovoljstvom tako marsikdo sprejema informacije o tem, da številni proizvajalci pri dosegu dosegajo čedalje spodbudnejše številke. In tudi obeti so dobri. Ravno prejšnji teden so denimo pri Mercedesu s svojim konceptnim avtomobilom vision EQXX v enem kosu prevozili več kot tisoč kilometrov dolgo pot od Sindelfingna pri Stuttgartu prek Švice in Italije do mesteca Cassis na francoski rivieri. Pri čemer jim je za nameček v baterijah ostalo še 14 odstotkov energije.

Dosežek je zagotovo izjemen, pri Mercedesu so avto razglasili za najučinkovitejšega, kar so jih kdaj naredili, a tu je, kot vselej, še druga plat. Omenjeni avtomobil ima namreč dolžinsko mero 4,63 metra, je torej precej velik, zajeten. Prav tak, kot so tudi vsi drugi avtomobili, ki se lahko pohvalijo z dosegom, ki bi zadovoljil potencialne kupce električnih vozil. Za občutek: raziskava podjetja Deloitte je lani pokazala, da je zadovoljiv povprečni doseg za povprečnega kupca v zahodni Evropi 620 kilometrov, še zahtevnejši so Američani, ki pričakujejo kar 830 kilometrov dosega, tudi povprečni doseg za – v tem pogledu daleč najskromnejšega – povprečnega kitajskega kupca, ki je »le« 420 kilometrov, je precej večji, kot ga v praksi lahko doseže večina električnih avtomobilov, ki so danes naprodaj. Tisti, ki so, pa so torej dimenzijsko zelo veliki. Bodisi dolge kupejevske limuzine bodisi večji športni terenci. Ki jim je, kar vemo že pri »običajnih« avtomobilih, med drugim skupna visoka cena.

Pri čemer se lahko vrnemo na začetek. Če je prva misel povprečnega kupca avtomobila cena in za njo pri električnih prva doseg, se izbira zoži na (zelo) drage velike električne avtomobile. Kar je zagotovo eden izmed razlogov, da pri nas prodaja električnih avtomobilov ne zacveti do te mere kot na finančno močnejših trgih. A tu trčimo ob še en paradoks – veliki in težki avtomobili v svojem življenjskem ciklusu okolje obremenjujejo precej bolj kot manjši, lažji. Celo toliko bolj (mimogrede, o tem veliko več prihodnji teden, ko se bomo te težave lotili tematsko), da velik in težek električni avto pod črto v svojem življenjskem ciklu okolje obremeni bolj kot manjši, ki ga poganja dizelski (!) motor. Ko toliko promoviramo električno mobilnost, je torej treba biti zelo previden, kakšna električna mobilnost je do okolja zares prijazna.