Trojčki so torej prej izjema kot pa pravilo. Tudi v svetu avtomobilizma. Pa jih poglejte, seata ibizo, škodo fabio in volkswagna pola, mar si niso neverjetno podobni? Še dobro, da jih ni krasila ista barva, ker bi se lahko zgodilo, da ne bi videli treh avtov, temveč zgolj enega. Podobnost ni naključna, saj prihajajo iz istega hleva, kljub temu pa jih loči nekaj pomembnih razlik, ki so jih razvojniki naredili namenoma. Tako je ibiza oblikovana najbolj športno, fabia je najudobnejša in z največjim prtljažnikom, polo pa se pelje najbolje. Odločitev, katerega izbrati, naj bi bila posledično nekoliko lažja. Pa je res? Še pred razmislekom o nakupu opozorilo, ali so dejansko za vas. Če ste nekoliko starejši, radi sedite višje, da vaša hrbtenica trpi nekoliko manj, in si želite tudi nekaj več udobja, potem raje poglejte stran in se odločite za klone ibize, fabie in pola, ki slišijo na ime arona, kamiq in T-cross. So namreč športni terenci, prodajne uspešnice, zavoljo katerih starši resno razmišljajo, da bi majhne avtomobile najraje kar ukinili, saj jim ne prinašajo toliko zaslužka, kot so jim ga še pred leti. Kljub pomislekom nanje še vedno računajo.

Testni trojček je bil takšen, kot si ga lahko le želimo. V nosu se je vrtel bencinski trivaljnik z močjo 110 konjev (81 kilovatov), moč pa se je na prednji kolesi prenašala prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. To pa ne more biti poceni, beremo vaše misli. In res ni. Najdražji s skoraj 22 evrskimi tisočaki je polo, 400 evrov cenejša je ibiza, veliki zmagovalec cenovne primerjave pa je fabia, ki stane dobrih 19 tisočakov. Ali prevedeno, najcenejšo fabio in najdražjega pola cenovno loči precejšnjih 12 odstotkov, kar zna biti pomemben razlog za nakup. Samo s predsodkom, da gre za Škodo, morate opraviti. Zgolj nasvet, mi smo s tovrstnim predsodkom opravili že pred mnogimi leti. Si želite več adrenalina in temu primernih zmogljivosti ali stavite na vozno udobje s poudarjeno varčnostjo? Ker so glede pogona identični, ne čudi, da so takšne tudi njihove zmogljivosti in poraba goriva. Fabia ima najvišjo maksimalno hitrost (205 km/h), tekmeca enako (195 km/h), polo nam je na testu porabil najmanj (6,1 l), tekmeca zgolj deciliter več. Ker imajo vsi trije 40-litrsko posodo za gorivo, je doseg z enim polnjenjem svete trojice enak, in sicer okoli 650 kilometrov. Pohvalno!

Čeprav so majhni, so v zadnjem desetletju občutno zrasli, tako da vsi presegajo za razred majhnih avtomobilov magično mejo štirih metrov. Najkrajši je polo (4,05 m), najdaljša pa fabia (4,11 m), ki ima tudi največji prtljažnik (380 l; polo s 351 litri najmanjšega). Še ena pomembna točka za fabio, torej. Na zadnji klopi so vsi trije prostorsko podobni, tudi dva odrasla brez težav tja namestita svoji ritki, a se morata zavedati tudi, da je izvajanje gimnastičnih prvin tam iluzija, če v višino presegate mejo 1,8 metra, pa se vam lahko zgodi, da boste z glavo blizu stropa. Če bo zadnja klop namenjena prevozu otrok, potem vse prostorske zadrege odpadejo. Kako udobna bo vožnja za zadaj sedeče, je v prvi vrsti odvisno od voznika. Ali natančneje, bo ta med ovinki hotel biti kot večkratni prvak formule 1 Lewis Hamilton ali bo prijaznejši in v potnikih ne bo videl vreče krompirja, ki se premetava sem ter tja. Če si želite najboljše vozniške izkušnje, je polo naravna izbira, saj se pelje najbolje. Tudi voznikov sedež ima najboljši, prav takšen je tudi položaj za volanom, ki je nadvse odziven, tudi vzmetenje je kos nalogi.

Čeprav sodijo med manjše avtomobile, jim velja šteti v dobro, da so vsi trije po vrsti varni, saj so na testnih trčenjih EuroNCAP za varnost potnikov prejeli maksimalnih pet zvezdic. Kar seveda ni samoumevno. Katerega izbrati? Najbolj veseli to, da ne glede na vašo odločitev ne boste brcnili v temo. Res je, da so si podobni, a so hkrati tudi tako različni, da si lahko izberete tistega, ki je najbližje vašim željam. Kateri od svete trojice nas je najbolj prepričal? Več v sklepu.