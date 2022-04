5,19 m je dolžinska mera navadnega A8 in 5,32 metra podaljšanega. Za potrebe Kitajske bodo naredili model A8 L horch z dolžino 5,45 metra.

5 motorjev je v ponudbi, in sicer trije bencinski ter po en dizelski in priključni hibrid. Njihova moč je od 210 do 420 kilovatov (od 286 do 571 konjev).

»A8 je osvežen in nadgrajen tako, da ponuja še več prostora in asistenčnih sistemov. Razlike so najbolj opazne na prednjem in zadnjem delu. Novost so matirane barve laka, vsi sedeži so že serijsko usnjeni. Letos naj bi jih prodali 10.« (Bojan Lenič, Porsche Slovenija)

38 asistenčnih sistemov premore A8, kar je največ med vsemi audiji. Nekaj posebnega je sistem naprednega parkiranja, ki vse naredi sam.

98.640 € stane osnovni A8 50 TDI quattro, cena podaljšane različice je najmanj 102.220 evrov.