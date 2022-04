Četrta nedelja v aprilu je v kolesarskem svetu rezervirana za četrti spomenik sezone. Najstarejšo enodnevno dirko Liege-Bastogne-Liege, ki je praznovala že 130-obletnico od prve izvedbe. Ob velikem jubileju so na svoj račun prišli številni belgijski ljubitelji kolesarstva, saj je za odmevno zmago v svojem prvem poskusu na tej odmevni dirki poskrbel mladi domači zvezdnik Remco Evevenpoel. 22-letnik je zmago nemudoma posvetil svojemu kapetanu v ekipi, aktualnemu svetovnemu prvaku Julianu Alaphilippu, ki je med etapo grdo padel in so ga z rešilcem odpeljali v bolnišnico.

Mohorič se je prelevil v vlogo pomočnika

Kolesarje je na poti iz mesta Liege do Bastogna in nazaj do Liega čakalo 257 kilometrov in pol ter več kot 4300 višinskih metrov na desetih kategoriziranih vzponih. Že takoj po startu se je izoblikovala ubežna skupina, ki si je privozila več kot šest minut prednosti. V glavnini je večinoma tempo nadzirala ekipa Bahrain-Victorious, ki je imela v svojih vrstah številne pretendente za zmago. Na visoka mesta je znova ciljal tudi Matej Mohorič, ki je letos že dobil uvodni Milano-San Remo.

Bolj kot se je dirka približevala cilju, bolj napeto je bilo v glavnini, kjer so se najboljši na številnih strmih vzponih in spustih borili za dobre pozicije. Zapletlo se je 60 kilometrov do ciljne črte, ko se je zgodil množični padec. Najhuje jo je utrpel aktualni svetovni prvak in prvi favorit za zmago ob odsotnosti branilca lanske zmage Tadeja Pogačarja Julian Alaphilippe. Francoz je pristal v cestnem jarku in so ga nato z reševalnim vozilom pripeljali v bolnišnico. Kot je sporočila njegova soproga, je bil njen mož pri zavesti in je lahko premikal noge.

Ob hudem padcu je močno pospešila ekipa Bahraina, ki je povsem razredčila glavnino, a do končne odločitve še ni bilo.

Evenepoel do zmage v svojem stilu

Po številnih napadih kolesarjev v rdečem kolesarskem dresu se je stanje malce umirilo, zatišje pa je izkoristil 22-letni Belgijec. Silovito je potegnil iz glavnine 30 kilometrov do cilja. Odgovora na njegov napad ni imel nihče in privozil si je dobre pol minute prednosti ter kot po tekočem traku prehiteval preostale ubežnike v ospredju. V glavnini je bilo še vedno najbolj številčno moštvo Bahraina, v lov za Belgijcem pa se je podal Matej Mohorič, ki je svoje ekipne kolege poskušal vrniti v igro za zmago. Do cilja je sledil še en kratek vzpon in dobrih deset kilometrov ravninske vožnje. Evenepoel je tudi na strmem vzponu zadržal prednost, ki je sicer padla na zgolj dvajset sekund, a v zasledovalni skupini do sodelovanja ni prišlo. Matej Mohorič je popustil in v ogenj poslal zmagovalca Valonske puščice Dylana Tuensa.

Belgijec v ospredju je znova pokazal, da je odličen tudi v solo vožnji, v zadnjih kilometrih je prednost le še naraščala in slavje pred domačim občinstvom se je začelo že nekaj metrov pred ciljno črto »Stare dame«, kakor se tudi reče spomeniku LBL. Skupina, ki se je v sprintu udarila za drugo mesto je prišla v center mesta Liege z zaostankom 48 sekund. Oder za zmagovalce pa je bil povsem v barvah domače Belgije, saj je drugo mesto pripadlo Quintenu Hermansu (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), tretje pa Woutu van Aertu (Jumbo-Visma).

Matej Mohorič je na koncu zasedel 37. mesto, drugi Slovenec na dirki Jan Polanc pa je bil 57. Že pred etapo sta se nastopu odpovedala prva kolesarja sveta Primož Roglič in Pogačar. Roglič je nastop izpustil zaradi poškodbe kolena, Pogačar pa je dirko izpustil iz osebnih razlogov, ko se je vrnil v domače okolje v podporo svoji zaročenki, ki je izgubila mamo.