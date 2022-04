Čeprav mnogi še danes pravijo, da je Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) v minuli sezoni nepravično postal svetovni prvak, pa je na dirki v Imoli pokazal, da želi širnemu svetu dokazati nasprotno. Tako je bil najprej najhitrejši že na sobotni sprinterski dirki, dobro pripravljenost je pokazal tudi 24 ur kasneje, ko je prepričljivo dobil tudi 63 krogov dolgo dirko za VN Emilije - Romanje. To je bila po Savdski Arabiji zanj druga zmaga v letošnji sezoni. Da je bil to dan Red Bulla, je potrdil tudi njegov sotekmovalec Mehičan Sergio Perez, ki je ciljno črto prečkal kot drugi.

»Vedno je težko doseči kaj podobnega. A že včeraj nam je steklo, videti je bilo, da bo za nas dober konec tedna. Nismo vedeli, ali bo vreme zdržalo, naša dvojna zmaga pa je zaslužena,« se je po zmagi, že 22. v karieri, smejalo Maxu Verstappnu, ki tekmecem vseh 309 kilometrov ni dovolil, da bi ga ogrozili. S tokratno zmago je napovedal resno kandidaturo, da ubrani naslov svetovnega prvaka. Nasmejan je bil tudi Sergio Perez, ki je dejal: »Bilo je zelo napeto. Treba je bilo predvsem paziti, da nisi delal napak v teh zahtevnih razmerah. Za moštvo je to vsekakor odličen dosežek.«

Trenutno vodilni v skupnem seštevku, Monačan Charles Leclerc (Ferrari), tokrat ni imel svojega dne, saj je po napaki deset krogov pred ciljem, ko je zadel zaščitni zid in moral na postanek v bokse, ostal brez stopničk in bil na koncu le šesti. Še slabše se je dirka končala za drugega Ferrarijevega voznika, Španca Carlosa Sainza, ki je po trčenju z Danielom Ricciardom dirko končal že v prvem krogu. Med nezadovoljnimi je tudi Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), sedemkratni svetovni prvak, ki je ciljno črto prečkal na skromnem 13. mestu, za nameček ga je največji tekmec zadnjih let Verstappen prehitel za en krog. Naslednja dirka bo 8. maja na ameriških tleh, ko se bodo najboljši vozniki formule 1 prvič spopadli na dirkališču v Miamiju.