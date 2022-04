Napad se je zgodil v cerkvi Saint-Pierre-d'Arene v središču mesta, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije. Storilec, ki nima kazenske evidence in prihaja iz mesta Frejus na jugu Francije, je žrtvi zabodel s sedemcentimetrskim nožem.

Policisti so po prijavi napada vdrli v cerkev in napadalca obvladali. Šokiranim vernikom so pristojne službe ponudile psihološko pomoč. Župan mesta Christian Estrosi je povedal, da je v bolnišnici govoril z obema žrtvama in da je stanje duhovnika, ki je bil večkrat zaboden, dobro.

Prefekt oddelka Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez je dejal, da nič ne kaže na to, da bi imel moški teroristične ali druge ekstremistične namene.

Oktobra 2020 je napadalec iz Tunizije v napadu z nožem v cerkvi Notre-Dame v Nici ubil tri ljudi. Dejanje je bilo opredeljeno kot islamistični terorizem.