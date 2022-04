Do te dirke vodilni v seštevku sezone Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini) po padcu dirke ni končal.

Francoz, ki je imel v dosedanjem delu sezone kar precej težav in se je lovil ter bil daleč od forme iz prvega dela lanske sezone, je zdaj končno dokazal, da ga tekmeci še ne smejo odpisati. Na stezi, ki njemu in ekipi precej ustreza, je bil danes najbolj prepričljiv, z vodstvom večino dirke pa se je tudi izognil pestremu dogajanju za seboj, ko so brez točk ostali nekateri njegovi konkurenti.

Branilec naslova je bil hitro na prvem mestu, čeprav je imel sicer najboljše startno izhodišče po sobotnih kvalifikacijah še drugi Francoz Zarco. A slednji je imel več dela predvsem z Joanom Mirom, ki je bil v prvem delu dirke najbližji. Zarco se je po polovici prebil na drugo mesto, a je bil zaostanek za rojakom že takšen, da brez napake Quartararoja ne bi mogel računati na kaj več kot drugo stopničko.

Napake pa so delali drugi. Najprej Bastianini, ki je končal v pesku in tako prepustil vodstvo v SP, še večjo pa sedem krogov pred koncem Jack Miller. Avstralec z Ducatijem je skušal napasti takrat tretjega Mira, a je bil prepozen pri zaviranju, padel in s seboj v pesek odnesel še Španca.

To je pomenilo, da sta Francoza na prvih dveh mestih lahko mirno odpeljala do konca, na tretjo stopničko pa se je prebil Apriliin dirkač Espargaro. Tudi on je bil na koncu precej osamljen na tretjem mestu, pod stopničkami je ostal njegov rojak Alex Rins (Suzuki), peti domačin Miguel Oliveira (KTM), zanimiv pa je bil bratski obračun za šesto mesto. Nazadnje je tam le pristal izkušenejši Marc Marquez s tovarniško Hondo, čeprav je v nekaj zavojih zapretil tudi Alex Marquez (Honda LCR), ki pa je na koncu ostal sedmi.

»Res sem vesel tega razpleta, dvojna francoska zmaga. Fabio je bil danes res hiter, sprva se mi je zdelo, da ga bom še lahko lovil, toda potem sem se bolj osredotočil na to, da ostanem na drugem mestu. Res sem se dobro počutil in tudi hiter sem bil,« je po dirki dejal Zarco, ki je začel s sedmega »pole positiona« v karieri ter prvega v sezoni, je pa tudi danes ostal brez prve zmage v elitni konkurenci.

Zelo zadovoljen pa je bil tudi prvak iz lanske sezone. »Tu sem se ves konec tedna res dobro počutil. Steza nam zelo ustreza. Sem pa pritiskal do meje, silovito sem začel že po startu. Res sem vesel, končno mi je uspelo doseči prvo zmago v sezoni, seveda pa je pomembno tudi, da se nikoli ne predamo,« je dejal prvi dirkač Yamahe. Francoza sta z dvojnim uspehom ponovila dvojno zmago iz lanske Dohe.

V SP sta po današnjem razpletu tako po petih dirkah na vrhu zmagovalec Quartararo in Rins, oba imata po 69 točk, povsem blizu je tudi Aleix Espargaro s 66, četrti je zdaj Bastianini, ki je ostal pri 61.

Naslednja dirka SP bo že naslednji teden v španskem Jerezu.

Garcia zmagovalec moto3 na Portugalskem

Španec Sergio Garcia (GasGas) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v portugalskem Portimau v razredu moto3. Drugi je bil njegov rojak Jaume Masia (KTM), tretji pa Japonec Ayumu Sasaki (Husqvarna).

Garcia je z drugo zmago v sezoni tudi prevzel vodstvo v SP, kjer ima po petih dirkah 83 točk, tik za njim je z 82 Italijan Dennis Foggia (Honda), ki je bil danes le osmi.