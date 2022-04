Potem ko so se priprave na današnjo bitko za poslanske sedeže za delavce na voliščih pravzaprav začele že včeraj dopoldne, ko so predsedniki volilnih odborov in njihovi namestniki na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani prejeli natančna navodila DVK, prevzeli volilno gradivo, skrbno prešteli glasovnice in jih pod strogim nadzorom razvozili na volišča po državi, jih je včeraj popoldne čakala še temeljita priprava volišč. Ta so svoja vrata na stežaj odprla danes ob 7. uri, ko se je začela s pomočjo volilnih upravičencev na novo pisati usoda države.

Vzdušje na voliščih v Medvodah, ki spadajo v volilni okraj Ljubljana Šiška, je bilo danes okoli 8.30 ure precej sproščeno. Delo je potekalo nemoteno, zapletov po besedah delavcev na voliščih ni bilo. Na čakajoče z dežniki v rokah smo naleteli na volišču v osnovni šoli Preska. Med njimi je bil domačin Damjan Jenko, ki se je doslej udeležil vseh volitev in referendumov v državi. »Dež ali sonce nista ovira. Volitve so državljanska pravica, pravzaprav kar dolžnost Slovencev, zato vselej oddam svoj glas, » je povedal. Televizijska soočenja kandidatov je spremljal bolj površno, pojasnil je, da ta nikoli ne vplivajo na njegovo odločitev glede pripadnosti določeni stranki. Ta je namreč že 30 let enaka.

Incidentov ni, se pa lahko najde kakšen provokator

Mirno ozračje je bilo zaslediti tudi na volišču v Spodnjih Pirničah, ki združuje okoli 1200 volilnih upravičencev in velja za največje volišče v občini Medvode. Namestnik predsednice tamkajšnjega volilnega odbora Luka Čukajne pričakuje največjo udeležbo volilcev doslej. Povedal je, da incidentov zjutraj ni bilo, tako kot na vseh volitvah pa lahko na volišču tudi danes pričakujejo kakšnega provokatorja. »Bolj kot so volitve pomembne, raje pride do kakšnega neljubega dogodka, a sam s tem na srečo še nimam izkušenj. Ljudje imajo danes priložnost, da izrazijo svoje mnenje, svoje strinjanje in nestrinjanje z vlado. Menim, da se tisti, ki ne gredo volit, nimajo pravice pritoževati nad stanjem v državi, » je poudaril sogovornik in dodal, da je običajna volilna udeležba na volišču v Pirničah povprečna in je odraz volilne udeležbe v državi.

Svojo državljansko dolžnost je prišla na omenjeno volišče izpolnit Mateja Novak. »Upam na spremembe, lepši jutri in boljše razmere v državi. Veseli me, da je prišlo volit ogromno ljudi, upam, da niso vsi nasedli predvolilnim bonbonom, ki nam jih je v zadnjem letu trosila aktualna vlada, » je povedala Novakova. Kot članica okrajne volilne komisije s petnajstletnim stažem je v torek, sredo in četrtek delo opravljala na predčasnih volitvah na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. »Zabeležili smo rekordno številno volilcev, ki so predčasno glasovali, kar smo tudi pričakovali. Med njimi je bilo veliko mladih, kar je zelo pohvalno, medtem ko so se družine za predčasno oddajo glasu večinoma odločile zaradi potovanj ali opravkov ob koncu tedna, » je bila jasna Novakova.

Brez manjših zapletov pa vseeno ni šlo, je priznala: »Nekateri volilci so bili malce izgubljeni. Želeli so denimo voliti Goloba ali Janšo, a njunih priimkov na glasovnicah v Ljubljani seveda niso našli. Številni namreč poznajo zgolj predsednike določenih strank, ne pa tudi članov, zato so bili zmedeni in začudeni. Obračali so se nas in nas spraševali glede kandidatov in strank, a jim seveda nismo smeli pomagati z namigi.«

Izpolnitev želja za lepšo prihodnost

Na volišču v krajevni skupnosti Vaše –Goričane je bilo treba zjutraj za oddajo glasu v vrsti čakati zgolj minuto. Za Marka Škofa so volitve vselej nuja. »Zdi se mi pomembno, da vsak državljan odda svoj glas. Treba se je angažirati in se opredeliti za določene veljake, saj imamo le tako potem pravico komentirati dogajanje v državi in upati, da bo v prihodnje bolje, » je menil Škof.

Na poti na volišče smo prestregli Ano Likar. »Zelo sem nezadovoljna s tem, kar se dogaja v naši državi v zadnjih 30 letih. Prav zato so volitve zame dolžnost. Čutim jih kot izpolnitev svojih želja za lepšo prihodnost. Kdor ne gre na volitve, namreč tvega, da bo vzdušje v državi ostalo enako oziroma se bo po vsej verjetnosti še poslabšalo, » je zaupala Likarja. Glede na dogajanje v Sloveniji v zadnjih dveh letih in trenutnemu razpoloženju v državi je prepričana, da se bo letošnjih volitev, ki so zanjo ene najpomembnejših v zgodovini Slovencev, udeležila velika večina državljanov. Tudi Likarjeva v preteklem predvolilnem obdobju ni spremljala soočenj kandidatov strank, saj pravi, da težko posluša prazne obljube in govoričenja poslancev s figo v žepu.

Kot že omenjeno bodo volišča odprta do 19. ure. Tako kot na preteklih volitvah v državi so prvi naval volilcev tudi danes zgodaj zjutraj predstavljali večinoma upokojenci in tisti, ki se jim je mudilo na nedeljski izlet. Večji naval volilcev je pričakovati pred poldnevom oziroma v času pred kosilom in pozno popoldne po nedeljskem počitku. Ob 19. uri se bo pričelo stresno pregledovanje in štetje glasovnic – tudi tistih s predčasnih volitev, ki so doslej čakale zapečatene v sefih, pod ključi in nadzorom kamer…