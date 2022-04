Do 19. ure bo odprtih 2995 rednih volišč ter 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje bo potekalo tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Do sedme ure zvečer tudi še vedno velja volilni molk.

Danes ima 1.695.766 volilnih upravičencev priložnost, da izberejo novo 90-člansko sestavo državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. Izbirali bodo med 1476 kandidati, ki se za poslansko funkcijo potegujejo na 20 kandidatnih listah.

Vse do zaprtja volišč velja volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Prijave kršitev volilnega molk je mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Volilne komisije bodo ugotavljale volilno udeležbo do 11. in do 16. ure. Po zaprtju volišč bodo najprej znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo nekatere medijske hiše.

Po 20.30 pa bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen.

Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. maja. Uradni izidi naj bili znani do 10. maja, ko bo torej dokončno znano, kakšna bo sestava devetega sklica državnega zbora.

Janša pričakuje dober rezultat, Golob zaradi covida glasoval po pošti

Po predvolilnih napovedih gre pričakovati tesen razplet med strankama Svoboda in SDS, v rahli prednosti pa naj bi bila Svoboda. Predsednika obeh strank sta že oddala svoje glasove. Robert Golob (Svoboda) je zaradi okužbe z novim koronavirusom še vedno v izolaciji in je glasoval po pošti. »Danes glasujem malce drugače,« je sporočil ob oddaji glasu. Predsednik stranke SDS in aktualni premier Janez Janša se je v družbi soproge podal na volišče v Šentilju pri Velenju. Janša pričakuje visoko volilno udeležbo in je dejal, da je danes za Slovenijo pomemben dan, saj te volitve odločajo o tem, kako se bo Slovenija razvijala ne samo naslednja štiri leta, ampak v naslednjem desetletju, kajti veliko projektov je zastavljenih in bilo bi škoda, da se prekinejo.

Janša je še povedal, da je volilna kampanja potekala sočasno z aktualnimi posli, ki jih je moral opravljati v vlogi aktualnega predsednika vlade in je dejal, da njegova kampanja ni bila enaka tistim iz opozicije. »Čeprav, ko gledam kolege iz opozicije, vidim, da so utrujeni, nekateri celo bolni, očitno je to nekaj drugega. Za nas je bil ves mandat naporen, ta volilna kampanja pa je bila del tega napora. Pogrešali smo to, da bi resni mediji delali primerjavo med prvim in drugim delom mandata, ker smo mi imeli vlado samo v drugem delu mandata,« je dejal Janša.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec je svoj glas na današnjih volitvah oddal v Šmarci pri Kamniku. Na je volišče prišel s soprogo in dobro razpoložen. Kot je dejal, se počuti »nedeljsko«. Pred objavo rezultatov ne čuti nervoze. Pač pa je zadovoljen z opravljenim delom. Kampanja, ki je potekala pred volitvami, je bila po njegovih besedah namreč zahtevna. Današnji dan bo Šarec sicer preživel doma, kar mu je najljubše.