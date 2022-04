Do 10. ure 296 obvestil o kršitvah volilnega molka

Volilni molk velja vse do zaprtja volišč. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali katero od političnih strank. Prijave kršitev volilnega molk je mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od petka opolnoči do 10. ure danes skupno prejela 296 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Dežurna služba je samo danes prejela 54 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Večina obvestil se nanaša na sporočilo elektronske pošte, poslano na večje število naslovov in ponavljanje oddaje o volitvah na televiziji, so na svoji spletni strani navedli na notranjem ministrstvu.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.