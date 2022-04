Fury je obvladoval dvoboj, ki se je končal v šesti rundi po močnem aperkatu, po katerem so sodniki dvoboj prekinili. Whyte se je po udarcu sicer pobral, a ni bil sposoben nadaljevati dvoboja. S tem je dosegel še 32. profesionalno zmago, svoj bančni račun pa tokrat obogatil z več kot 27 milijoni evrov.

Triintridesetletni Fury, ki ostaja nepremagan, je po dvoboju še enkrat potrdil, da se poslavlja od boksa. »To sem obljubil čudoviti ženski in to sem mislil resno. Vse je končano in držal bom svojo besedo,« je po dvoboju še enkrat izpostavil kar 206 cm visoki Britanec in pri tem mislil na soprogo Paris.

Nov rekord gledalcev v Veliki Britaniji

Številni poznavalci boksa pa dvomijo v dokončno slovo. Vsi namigujejo na odločilni dvoboj z Ukrajincem Oleksandrom Usikom, prvakom po verzijah WBA, WBO in IBF. A Ukrajinca najprej čaka dvoboj z drugim Britancem Anthonyjem Joshuo.

Kot zanimivost velja izpostaviti, da je boks v Veliki Britaniji s 94.000 gledalci doživel nov rekord. Evropski rekord pa še vedno drži Hamburg iz leta 1934, ko si je dvoboj med Maxom Schmelingom in Walterjem Neuslom ogledalo 102.000 gledalcev.

Ne gre spregledati tudi video sporočila pred dvobojem, ko se je nekdanji ukrajinski boksarski zvezdnik Vladimir Kličko zahvalil za vso podporo Ukrajini v vojni z Rusijo.