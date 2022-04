Na vzhodnem delu so Brooklyn Nets doma izgubili. Igralci Boston Celtics so zmagali s 109:103 in povedli s 3:0 v zmagah. Brooklyn Gorana Dragića, nekdanji slovenski kapetan je za gostitelje v devetih minutah zgrešil edini met iz igre ter imel po en skok in podajo ter dve izgubljeni žogi, tako le še en poraz loči od izpada iz končnice.

»Zelo sem bil vznemirjen. Pogrešal sem košarko in tekme,« je Dončić povedal najprej po tekmi, na kateri je zaigral prvič po 10. aprilu. Kljub temu, da so ga ves čas zelo dobro pokrivali, pa je zmogel dvojni dvojček in iz igre metal 21:11.

V zaključku izenačene tekme je najprej zadel iz skoka za dve točki, potem pa je s trojko 39 sekund pred koncem Dallas povedel v vodstvo s 99:95. Tedaj je že kazalo, da bo s soigralci v domače mesto, kjer bo peta tekma v noči na torek po slovenskem času (3:30), odpotoval s prednostjo s 3:1, pa se je končnica razpletla v prid igralcev iz olimpijskega mesta leta 2002.

Najprej je Dončiću s trojko takoj odgovoril Donovan Mitchell, potem pa je Dwight Powell za Dallas zgrešil oba prosta meta. Hrvaški zvezdnik Bojan Bogdanović, ki je ob 12 točkah, štirih skokih in dveh podajah opravil izjemno delo v obrambi, je v zaključku pokrival Dončića skupaj s Francozom Rudyjem Gobertom.

Slednji je nato z zabijanjem postavil končni izid, Dončić v zadnjem napadu gostov ob Bogdanoviću in Gobertu ni prišel v položaj za met, podal je do Spencerja Dinwiddieja, ki pa je bil v poskusu trojke daleč od uspeha.

»Zelo smo se potrudili v zadnji obrambi, da bi Luka žogo čim prej spravil iz svojih rok, da bi podal,« je jasno taktiko domačih opisal Gobert, ki je dvoboj po 17 točkah in 15 skokih končal v objemu soigralcev.

Domači so prvo četrtino dobili le s točko razlike, pred polčasom pa prednost povečali na 12 točk. Dallas se je v igro za zmago vrnil v tretji četrtini, ko so varovanci Jasona Kidda s trojkami zasuli koš Utaha in predzadnji del tekme dobili s 15 točkami razlike (39:24).

Tri minute pred koncem je bil izid izenačen (92:92), nato je Dončić gostom prinesel štiri točke naskoka, a je bilo to premalo za pomembno zmago v seriji. »Zadnjega napada res nismo dobro izvedli. Težko je tudi, ko tekmec meče 42 prostih metov. Moramo delati manj osebnih napak. Sam sem danes sicer dobil veter nazaj v svojo igro. Sem malo utrujen, toda obenem se počutim odlično, ker sem se vrnil,« je zbranim novinarjem v dvorani povedal Dončić.

Pri domačih je bil v napadu najbolj učinkovit Jordan Clarkson s 25 točkami, Mitchell je ob 23 točkah nanizal sedem podaj. V ekipi gostov je Dončiću v napadu sledil Jalen Brunson s 23 točkami.

Boston povedel že s 3:0

V Brooklynu je goste do zmage vodil Jayson Tatum z 39 točkami, domači pa so sedaj res v težkem položaju. Celtics, ki so zvezdnika Kevina Duranta ustavili pri 16 točkah, bodo četrto tekmo igrali doma.

Durant je dosegel še po osem skokov in podaj, vendar je prišel le do 11 metov iz igre. Bruce Brown je bil tako s 26 točkami prvi strelec Brooklyna, saj tudi drugi zvezdnik domačih Kyrie Irving ni prišel višje od številke 16 v napadalnem učinku, ker se je že zelo zgodaj znašel v težavah zaradi osebnih napak.

Poleg Tatuma se je izkazal tudi Jaylen Brown (23 točk). Celtics so še na začetku zadnje četrtine vodili za 15 točk, preden so domači znižali zaostanek na pet točk, to je bilo 22 sekund pred zadnjim zvokom sirene, ki je prehitro prekinila poskuse gostiteljev, da bi znižali zaostanek v seriji.

Košarkarji Toronta so premagali Philadelphio s 110:102 in tako zaostanek v zmagah znižali na 1:3. Ob tem pa je liga objavila, da je prav Torontov krilni igralec Scottie Barnes dobil priznanje za novinca leta.

K zmagi Toronta nad Philadelphio, ki ji do napredovanja v drugi krog končnice manjka še zmaga, je prispeval šest točk in 11 skokov, najboljši strelec pa je bil Pascal Siakam s 34 točkami. James Harden in Joel Embiid sta jih za goste prispevala 22 oziroma 21.

V zadnji tekmi večera je v Minneapolisu Minnesota Timberwolves s 119:118 v napetem zaključku ugnala Memphis Grizzlies in izid v zmagah izenačila na 2:2.

Karl-Anthony Towns se je odkupil za slabi predstavi na prejšnjih tekmah s 33 točkami in 14 skoki, Anthony Edwards je dodal 24 točk, Jordan McLaughlin pa je zadel vse štiri trojke na poti do 16 točk. Desmond Bane je za domače ob zvoku sirene zadel trojko za 34 točk, deset manj jih je vpisal Dillon Brooks.