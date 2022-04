V ekološko-čistilni akciji Ljubljanica 2022, že 31. po vrsti, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in Društva za podvodne aktivnosti Vivera je sodelovalo 34 potapljačev Slovenske potapljaške zveze, ki so se jim pridružili tudi štirje potapljači iz Ukrajine ter okoli 50 gasilcev, reševalcev, čolnarjev in pomočnikov. Med prostovoljci, ki so pomagali čistiti brežine reke, je bilo tudi nekaj ukrajinskih beguncev, so sporočili iz Spara Slovenija, ki je že petič zapored podprl akcijo.

»Akcija s sedaj že več kot 30-letno zgodovino, ki je potekala vse od Ribiškega doma Barje na Livadi do Tromostovja, se je tudi letos izkazala za uspešno, saj je Ljubljanica sedaj lažja za okoli tono odpadkov,« so navedli v sporočilu za javnost.

Predsednik društva Vivera in pobudnik prve akcije čiščenja Ljubljanice Miro Potočnik je ob zaključku dogodka spomnil, da je čiščenje reke letos potekalo le dan po svetovnem dnevu Zemlje, katerega glavni namen je spodbujanje odgovornega in skrbnega odnosa do naravnega okolja. Kot je poudaril, so letos iz Ljubljanice odstranili manj odpadkov kot prejšnja leta, kar po njegovem pomeni, da so v prizadevanjih uspešni.

Tradicionalno čiščenje Ljubljanice so v prestolnici popestrili tudi s kulturnim programom, katerega rdeča nit je bila opozarjanje na odnos do voda in širšega okolja, dogodek pa se je zaključil s tradicionalnim druženjem pri Ribiškem domu Barje.