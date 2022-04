Prvi potres v petek nekaj po 23. uri je imel po zadnjih podatkih magnitudo 5,7, sprva so poročali celo o magnitudi 6,1. Epicenter je bil pri manjšem kraju Stolac na globini petih kilometrov. Čutili so ga ljudje v širši regiji, celo na jugu Italije in v Avstriji ter tudi v Sloveniji.

Terjal je najmanj eno življenje. V bolnišnici v Mostarju je namreč hudim poškodbam ponoči podlegla 28-letna ženska iz Stolca. Na njeno hišo je ob tresenju tal padla velika skala. Več ljudi je bilo ranjenih, med njimi starša in sestra umrle, nastala je večja gmotna škoda na zgradbah, tudi v mestih Mostar in Ljubinje.

A girl died and her parents were injured after the #earthquake hit #Bosnia A huge stone fell on his house in the neighborhood of #Kukavac . The Stolac Health Center reports that it had a large number of citizens with panic attacks.#BosniaAndHerzegovina#Sismo#Herzegovinapic.twitter.com/mJvRKRQdto