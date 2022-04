Jelinčičeva psihomotorična past

Zmago Jelinčič je plemenito padel, ker ni opazil stopnice, a bi ne bil on, če krivde ne bi valil na drugega, češ da so na RTV Slovenija naredili še eno stopnico, je šlo pa za to, da ni zaznal, da se oder še ni končal. Smučarsko rečeno je »zapel« zadnja vratca. Zato velike pop zvezdnike ob stopnicah praviloma čakajo asistenti, ki jih pospremijo z odra. Ker so tako razburjeni po nastopu, da res zlahka kaj zgrešijo. Najtočnejši razlog Jelinčičevega padca torej ni stopnica, ampak njegova vznemirjenost ob lastnem nastopu oziroma nujnost, da kot pika na i televizijski predvolilni gesti z odra odide poudarjeno pokončno, to je pa lahko psihomotorična past.