Smučarski skakalci in skakalke začenjajo priprave na poolimpijsko sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto v Planici. Slovenci in Slovenke bodo skupne treninge začeli po prvomajskih praznikih, strokovno vodstvo pa ostaja nespremenjeno. Moške bo tako še naprej vodil Robert Hrgota, ženske pa vendarle Zoran Zupančič, ki je sicer po zadnji tekmi sezone v Oberhofu odstopil. »Vesel sem, da smo s strokovnima ekipama ženske in moške reprezentance skleniti dogovor o nadaljevanju dela. Zoran Zupančič in Robert Hrgota ostajata trdno na mestih glavnih trenerjev ekip. S tem bomo na področju kadrov zadržali najvišjo raven pred najpomembnejšo preizkušnjo v zgodovini slovenskega športa, svetovnim prvenstvom v Planici,« je povedal vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik.

Večji dodatek za veter v hrbet

Na mednarodni ravni je v smučarskih skokih trenutno obdobje sestankov. Iz dneva v dan prihajajo novice o spremembah v tej panogi. Potrjevali jih bodo na sestankih skakalnega komiteja na kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) 9. maja v Milanu, nekatere pa nato preverjali na tekmah poletne velike nagrade. Največja novost je, da se marca prihodnje leto v Vikersundu obeta prva tekma žensk v poletih na letalnici. Podkomite je soglasno prižgal zeleno luč, da bi najboljših 15 skakalk v skupnem seštevku turneje Raw Air, ki so dopolnile 18 let, nastopilo na preizkušnji pokala FIS, ki pa ne bo štela za svetovni pokal. Skakalke so zelo lobirale, da bi jim dovolili nastop na letalnici, preseneča pa izbira Vikersunda, saj je znano, da je naprava tehnično izjemno zahtevna in že majhna napaka pomeni kratek skok. Glede na profil in zahtevnost bi bila za premierne ženske polete veliko primernejša Oberstdorf ali Kulm.

Pri moških se obetajo tudi ekipne tekme s po dvema tekmovalcema in tremi serijami. Tako bi povečali število ekip, saj nekatere reprezentance ne premorejo štirih vrhunskih skakalcev. Sprememba bo pri vetrni izravnavi v hrbet, kjer naj bi kompenzacijski faktor z 21 odstotkov povečali kar na 50 odstotkov. Borek Sedlak, pomočnik direktorja svetovnega pokala, ki vodi projekt, je pojasnil, da je sprememba nujna, saj je od zadnje minilo že devet let. Medtem je namreč prišlo do velikih sprememb v opremi, hitrosti in tehniki skokov. Novo pravilo, s katerim se bodo bolj približali realnemu stanju, bodo preizkusili na poletni veliki nagradi. V poletih je doslej na tekmah nastopalo 40 skakalcev, prihodnjo zimo jih bo 50, kolikor se jih v tekmovanje uvrsti tudi na drugih tekmah svetovnega pokala. Glede opreme so dokončno prepovedali uporabo novih Slatnarjevih vezi. Glede novih čevljev, ki so jih izdelali Poljaki, in Slatnarjevih smuči s polkrožno konico pa bodo odločitev sprejeli v naslednjih dneh, a je malo možnosti, da bodo prižgali zeleno luč.

Predlog, da bi se sezona začela že 5. novembra

Pripravili so dve različici koledarja. Novost je, da bi zimsko sezono svetovnega pokala začeli že 5. in 6. novembra v Visli na Poljskem, kjer bi bila smučina ledena, pristajali pa bi na plastiki. Če FIS takšnega tekmovanja ne bo odobrila, bi sezono začeli 26. in 27. novembra v Ruki na Finskem. »Takšno razmišljanje je v kontekstu prihodnosti. Gre za idejo bolj trajnostnega razvoja našega športa. Proizvodnja umetnega snega je povezana tudi z visokimi stroški za organizatorje,« je pojasnil direktor svetovnega pokala za moške Sandro Pertile. Čeprav v koledarju ni ruskih prizorišč, je za skakalce predvidenih kar 37 tekmovanj. Po 19 letih bi februarja znova tekmovali v ZDA v Iron Mountainu, kjer imajo v načrtu prenovo skakalnice do leta 2024 in povečanje njene velikosti na 180 metrov z doskočiščem s plastiko. Sezona se bo končala šele 2. aprila v Planici, torej teden dni kasneje kot letos. Za ženske je predvidenih 27 tekem, prvi vrhunec pa bo silvestrska turneja s tekmami v Beljaku in Ljubnem, ki pa se bo nato v sezoni 2023/24 morala umakniti klasični novoletni turneji. Ženske jo bodo začele Garmisch-Partenkirhnu, tekma na novoletni dan bo v Oberstdorfu, nato pa še dve v Avstriji.