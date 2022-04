Vse se enkrat zgodi prvič. Pri Borisu Johnsonu vse večkrat. Aktualni britanski premier je prvi v zgodovini, ki ga je oglobila policija. Ker je prvi, ki je kršil zakon, ko se je udeležil zabave, ki so mu jo med karanteno za njegov rojstni dan leta 2020 pripravili v Downing streetu 10. Ker policija nadaljuje preiskavo ducata »prepovedanih« zabav, je to morda samo prva globa prvega premierja – znanega kršitelja zakona. Bil naj bi na še najmanj dveh drugih zabavah v času, ko je njegova vlada zaradi pandemije prepovedovala druženje več kot dveh oseb iz različnih gospodinjstev celo na prostem.

Je tudi prvi otoški premier, ki ga številni, med njimi šest opozicijskih strank v parlamentu, razglašajo za nepopravljivega lažnivca. In prvi premier, katerega trditve v parlamentu bo zaradi obtožb, da je poslancem lagal o covidskih zabavah, preiskal poseben sedemčlanski odbor parlamenta za privilegije. Laganje in zavajanje v parlamentu ločena pravilnika vedenja poslancev in ministrov prepovedujeta. Obenem predvidevata odstop lažnivcev in zavajalcev.

Dvojna pravila

Johnson je sprva hotel preprečiti to preiskavo, ki so jo zahtevali opozicijski laburisti. Konservativnim poslancem, ki imajo v parlamentu orjaško večino (80 poslancev), so najprej ukazali, naj glasujejo proti, pa se je najbrž premier premislil, ker se je vseeno bal poraza. Ker predlogu laburistov vlada nenadoma ni več nasprotovala, so ga sprejeli brez glasovanja, vendar pod vladnim pogojem, da se preiskava ne začne pred končanjem policijske preiskave zabav. Ta se utegne zavleči globoko v maj, petega maja pa so na Otoku lokalne volitve, na katerih vladajoči konservativci pričakujejo maščevanje volivcev za »covidske« zabave, laži, vse hujšo draginjo in predvsem občutka Otočanov, da pri vsem ena pravila veljajo zanje, druga pa za tiste, ki so pri koritu.

Johnson se je ta teden v parlamentu kar 89-krat opravičil za udeležbo na zabavi, zaradi katere ga je policija oglobila. Razglasil jo je za napako, ni pa priznal, da je kršil zakon, čeprav ga je. Zavrnil je tudi nove pozive vseh opozicijskih strank k odstopu, med njimi vodje Škotske nacionalne stranke (SNP) v parlamentu Iana Blackforda. »Resnica je preprosta. Lagal je, da ga ne bi ujeli, in ko so ga ujeli, je spet lagal,« je dejal. Johnsonov odstop spet zahtevajo tudi nekateri konservativni poslanci, katerih velika večina tokrat pravi, da bo počakala na izid majskih lokalnih volitev. Najbolj je presenetil Steve Baker, vročični brexitar, ki je igral ključno vlogo pri rušenju Johnsonove predhodnice Therese May: »Premier bi se moral zavedati, da je njegov nastop končan. Že davno bi se moral posloviti.«

Brexit in Ukrajina

Johnson še vedno računa, da ga bosta rešila vodilna vloga pri brexitu in vojna v Ukrajini, ki jo je po mnenju nešteto kritikov oportunistično izkoristil za rešitev svoje premierske kože. Te srhljive vojne ni konec, končuje pa se domače politično premirje, ki jo je prinesla. Pred Putinovo invazijo so bili Johnsonovi premierski dnevi zaradi covidskih zabav in laganja o njih, videti šteti. Potem pa je med konservativnimi poslanci, ki zaradi orjaške večine lahko edini izselijo Johnsona iz Downing streeta 10, prevladalo mnenje, da najhujša mednarodna kriza v Evropi po drugi svetovni vojni ni pravi čas za menjavo voditelja in domačo politično nestabilnost. To mnenje vse bolj spodriva mnenje, da je ravno to pravi čas za resnega voditelja z integriteto, ki ne laže in ki s svojim ravnanjem ne spodkopava spoštovanja in ugleda premierskega položaja, vlade in demokracije.

Johnson ima trenutno veliko več oboževalcev v Indiji, kjer je bil na dvodnevnem obisku, kot doma, kjer mu celo v njegovi stranki pripisujejo severnokorejski pristop do oblasti, kadar ni na očeh javnosti. V Indiji, kjer naj bi Narendro Modija, sorodnega desničarskega populista in tamkajšnjega premiera, prepričal v sklenitev pobrexitske trgovinske pogodbe med državama, se je zelo zabaval, in veliko poziral fotografom, ni pa, kljub hvali, ki jo žanje v Ukrajini, naredil prav ničesar, da bi Indijce prepričal, naj obsodijo Putinovo invazijo. Celo napovedal je, da tega ne bo naredil.