»Superge v sveži beli barvi ostajajo ne glede na letni čas vedno v trendu, tesno za petami jim sledijo loaferke, ki s svojim robustnim stilom učinkujejo tako ležerno kot tudi elegantno in urejeno. Za vroče dni je na voljo veliko sandalov brez pete, ekstravagantnih pohodnih sandalov in 'combat' sandalov z robustnim profiliranim podplatom ter debelejšim podplatom, pa tudi udobnih in elegantnih natikačev. Ženstveni sandali s peto v živih barvah prinašajo glamur v poletnem stilu. Nežni odtenki sorbeta, kot je nežna rožnata ali barva sivke, ter baby modra ali olivno zelena v klasičnih barvnih odtenkih pa poleg poletne bele, žlahtne konjak rjave in črne barve poskrbijo za dodatne poudarke,« je glavne adute kolekcije razkrila Urška Tomašević, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.

Trende so pri omenjeni blagovni znamki oživeli v sodelovanju z modno ikono in stilistko Tjašo Kokalj Jerala, pevko in stilsko kameleonko Niko Krmec ter manekenko in modno navdušenko Niko Kar, ki so ustvarile foto kreacije s svojim edinstvenim stilom. V navdihu letošnjega slogana kolekcije #Zate so na modni reviji v Ljubljani top modeli obutve in trendi dodatkov zaživeli na nogah povsem vsakdanjih obrazov in še neizkušenih modelov, ki so jih predstavili na sebi lasten način ter pokazali svoj značaj. Več kot 300 prijavljenih obrazov, med drugimi tudi nekaj moških, kaže na veliko željo mladih po izražanju svojega edinstvenega stila in preizkušanja novih izzivov, pravijo pri Deichmannu.