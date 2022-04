#portret Peter Golob, predsednik državne volilne komisije

Do zdaj ne pretirano izpostavljeni vrhovni sodnik Peter Golob bo v prihodnjih dneh in tednih bržkone pod drobnogledom. Ne zaradi svojega dela na vrhovnem sodišču, kjer vodi upravni oddelek, temveč v funkciji predsednika državne volilne komisije. Tam je glavni operativec sicer direktor Dušan Vučko, vendar je predsednik DVK tisti, ki se na koncu podpiše pod zapisnik o izidu volitev in ki mora s preostalimi člani poskrbeti za zakonito in pošteno izvedbo volitev.