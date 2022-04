Uslužbenci: Za zmešnjavo je kriva nesmiselna zakonodaja

Na eni strani zvonjenje telefonov v prazno, mučno stanje v vrsti, slaba volja in nestrpnost čakajočih, na drugi strani uradniško delo pod pritiskom, naglica in nesmiselna zakonodaja. Vse to je del vsakdana na največji upravni enoti v naši državi. Pomembno mesto v življenju prebivalcev Slovenije je za marsikoga kraj jeze in razočaranja, zaradi množične menjave osebnih dokumentov in povečane izdaje dovoljenj priseljencem iz tujine pa znajo biti razmere tam v prihodnje še bolj nevzdržne.