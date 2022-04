Tekmi polfinala Bravo – Domžale (3:2) in Koper – Celje (1:0) sta bili zaradi razburljivosti, dramatičnosti, preobratov in kakovosti končno prava reklama za slovenski nogomet. Gledalci upajo, da bodo nogometaši v takem ritmu nadaljevali tudi v 32. krogu. Navijači Maribora so si oddahnili, da se v ekipo vrača prvi strelec lige Ognjen Mudrinski (15 golov), ki je zaradi bolečin v stegenski mišici izpustil tekmo z Radomljami. Mariborčani so življenjsko odvisni od golov Mudrinskega. »To je poškodba, ki se vleče že dlje časa, lahko pa z njo normalno igra. Do konca sezone bo igral in skušal po najboljših močeh pomagati ekipi,« je pojasnil trener Maribora Radovan Karanović, ki prekipeva od optimizma, čeprav so imeli v preteklosti veliko težav ob gostovanjih na Krasu. »Ekipe, ki se borijo za obstanek, so pod dodatnim pritiskom. Tabor na tej tekmi ne more biti sproščen. Tudi oni bodo šli na glavo, a verjamem, da smo trenutno kvalitetnejši, videti smo boljše in pričakujem zmago,« je dodal 53-letni Karanović.

​Osuji iz porodnišnice do junaka Kopra

Medtem ko bodo Mariborčani v soboto strastno navijali za svoje ljubljence, bodo v nedeljo za največjega in najbolj osovraženega tekmeca Olimpijo. Maribor ima pred Koprom le točko prednosti in največja želja navijačev je, da bi Olimpija na gostovanju na Bonifiki s Koprom remizirala ali zmagala. »Morda se lahko dogovorimo, da nam dajo dvojno premijo,« je pripomnil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Koprčani so v sanjski seriji, saj je bila pokalna zmaga nad Celjem že peta zapored (na zadnjih osmih tekmah šest zmag in dva remija), pred njimi pa sta dva derbija resnice z Olimpijo in Mariborom. Junak pokalne zmage nad Celjem je bil Nigerijec Bedje Osuji, ki je noč pred tekmo preživel v porodnišnici ob rojstvu sina, nato pa kot rezervist priigral enajstmetrovko in jo v 95. minuti tudi hladnokrvno realiziral.

Trener Olimpije Robert Prosinečki, ki si je včeraj na Gorenjskem (Bled, Lesce, Kranjska Gora) ogledoval igrišča in pogoje za poletne priprave, je igralcem dal domačo nalogo, da si ogledajo prenos pokalne tekme v četrtek zvečer z Bonifike. »Zanimiva tekma s skrajnima točkama, ki sta bili enajstmetrovki v prvi in zadnji minuti. Všeč mi je, da je Koper napredoval. Nam ne preostane drugega, kot da bomo zaigrali na polno – na zmago. Čeprav so Koprčani porabili veliko moči in bodo malo utrujeni, pričakujem, da bodo znova igrali na polno, saj jim drugega v boju za dvojno krono ne preostane. Morda se bodo zaradi utrujenosti malo potegnili v obrambo, igrali pametno in ne bodo narekovali divjega ritma. Mi jih moramo nadigrati, preteči, biti odločnejši in bojevitejši. Smo Olimpija in na vsaki tekmi nas zanima le zmaga,« razmišlja vezist Elšnik, ki se skupaj s soigralci še ni odrekel boju za naslov prvaka, vendar poudarek je na uvrstitvi v Evropo. »Vse, kar bo več od Evrope, bo čudež,« je končal Elšnik na druženju z dvema predstavnikoma medijev v mokrih in mrzlih Stožicah.

Domžale kupovale premalo, Celje preveč

Po izpadu v pokalu se moštvi Domžal in Celja lahko začneta pripravljati na novo sezono. Ker sta naivno ostali brez Evrope, bo to boleč udarec za klubski blagajni. V Domžalah bo davek verjetno plačal trener Dejan Djuranović, a največji del odgovornosti mora prevzeti tudi športni direktor Matej Oražem, ki je dobro prodajal (Kolobarić, Svetlin) in slabo kupoval. Morda tudi zaradi tega, ker je z mislimi že pri lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral za župana Domžal. Njegov naslednik bo Senijad Ibričić, ki bo s koncem prvenstva sklenil kariero. V kakšno smer bodo šele Domžale, bo razkrila že jutrišnja nova tekma z Bravom v Šiški. Eden od scenarijev je, da bi ekipo do konca sezone vodil pomočnik Rok Hanžič, med kandidati za novega trenerja na tribuni pa bo morda tudi Slaviša Stojanović.

Medtem ko so Domžale premalo vlagale v okrepitve, je Celje kadrovalo veliko preveč. Ekipo so neuspešno vodili trije trenerji (Šalja, Sešlar, Rožman), ruski vlagatelji so za okrepitve zapravili debel milijon evrov, obenem pa v klub pripeljali še kopico igralcev na posojo. Ob preveliki gneči v slačilnici, kjer je bila kopica interesov in lobijev, se ni mogel oblikovati moštveni duh. Celjani na igrišču ne delujejo kot povezana zasedba z vizijo, ampak skupina plačancev, ki so prišli le pobrat denar. Celje je po naslovu državnega prvaka, ki je presenetil vse v klubu, na vsej črti pogrnilo še drugo sezono zapored. Rožman je vse manj čudežni trenerski deček.