Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo po tednu premora nadaljevalo v Kegumsu. Na VN Latvije bodo v današnjih kvalifikacijah in na nedeljski dirki tekmovali trije slovenski motokrosisti, in sicer Tim Gajser v razredu MXGP, Jan Pancar v razredu MX2 ter Jaka Peklaj na dirki evropskega prvenstva za motorje s prostornino do 125 kubičnih centimetrov.

Gajser v Latvijo prihaja kot vodilni v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Pred prvim zasledovalcem Jorgejem Pradom ima 33 točk prednosti, tretjeuvrščeni Maxime Renaux pa za Gajserjem zaostaja že več kot 50 točk. Če je Gajser obdržal formo, s katero je na prejšnji dirki v Pietramurati, kjer je imel podporo številnih slovenskih ljubiteljev motokrosa, dobil obe vožnji, potem bi lahko naskok pred tekmeci še povečal. Podlaga na progi v Kegumsu je sicer mehkejša, zato se lahko karte na stezi, dolgi 1790 metrov, premešajo povsem drugače. Omenimo še, da tudi ta konec v Latviji ne bo poškodovanega svetovnega prvaka in podprvaka iz prejšnje sezone, Nizozemca Jeffreyja Herlingsa in Francoza Romaina Febvra.

»Po Trentinu sem precej treniral, tako na motorju kot brez njega. Po izkušnjah iz prejšnjih sezon vem, da v tako zgodnjem obdobju leta ne smem pretiravati. Zadnje dirke so bile res dobre, še posebej je bilo super na tej zadnji zaradi navijačev, ki se jim še enkrat zahvaljujem,« je pred nadaljevanjem v Kegumsu za spletno stran svoje ekipe Honda dejal Tim Gajser in dodal: »Na Latvijo imam nekaj lepih in nekaj slabih spominov. A osredotočam se na dobre, tudi na lansko zmago, tako da želim le nadaljevati v smeri te sezone in zmagovati ter seveda uživati v vožnjah.«

Jan Pancar, ki je na zadnji dirki v Trentinu osvojil dvanajst točk v razredu MX2 in v Latvijo prihaja kot 16. voznik seštevka, je v nasprotju z Gajserjem prejšnji konec tedna nastopil na dveh dirkah domačega prvenstva. Obe je prepričljivo dobil, tako da se samozavestno podaja tudi v Kegums. Prva vožnja VN Latvije v razredu MXGP bo jutri ob 13.15, druga pa ob 16.10. V MX2 bodo dirkači nastopili ob 12.15 in 15.10.