Nemški kancler Olaf Scholz bo prihodnjo sredo pred parlamentarnim odborom za obrambo moral pojasnjevati svojo politiko do oboroževanja Ukrajine, ki jo v precejšnjem delu političnega prostora opisujejo kot neustrezno. Kijev bo sicer iz Berlina dobil obsežna finančna sredstva za oboroževanje, Nemčija pa je že hitro po začetku vojne začela oboroževati Ukrajino z lahkim orožjem, s čimer je odstopila od svoje dolgoletne politike po drugi svetovni vojni, da zaradi zgodovinskega bremena države ne bo sodelovala pri oboroževanju strani v konfliktih. Doslej so v Ukrajino dobavili že okoli 2500 raket protizračne obrambe, 900 raket protitankovske obrambe, granate, mine, brzostrelke in večje količine streliva različnih tipov.

Nizka podpora

Kljub temu se v Nemčiji krepi nezadovoljstvo s kanclerjem zaradi njegovega zavračanja, da bi Ukrajini neposredno dostavljali težko oborožitev za obrambo pred rusko vojsko. Kritike nanj letijo iz koalicijskih partneric Zelenih in FDP. Scholzeva SPD je glede dobav težkega orožja razdeljena, proti njim se je izreklo levo krilo stranke.

Njegovo zavlačevanje, da bi Nemčija Ukrajini dobavila tanke in drugo težko oborožitev, se neposredno odraža v javnomnenjski podpori kanclerju, ki je padla na rekordno nizko raven. Kar 65 odstotkov Nemcev je prepričanih, da njihov predsednik vlade ta čas ne izkazuje primerne vodstvene moči. Scholz sicer že dlje časa zavrača kritike, da je glede dobave težkega orožja Ukrajini mlahav. Njegovi zadržki so večplastni. Navaja argument, da ne želi Nemčije oziroma Nata povleči v konflikt z Rusijo. Nadaljuje tudi z domnevno ogroženostjo obrambne sposobnosti države, če bi prišlo do dobav težkega orožja iz Nemčije, saj da so zaradi premajhnega financiranja obrambnega sektorja v preteklih letih skladišča nemške vojske prazna. Ob tem dodaja še logistični pomislek, da bi za rokovanje z nemškim orožjem ukrajinske vojake najprej morali izuriti.

Nezadovoljstvo ni skopnelo

Nemčija tako išče druge načine za oboroževanje Ukrajine. Preko financiranja naročil nemški obrambni industriji naj bi Ukrajini še naprej dobavljali različno orožje za protizračno in protioklepno obrambo ter druge vrste streliva. Drugi način, ki omenja tudi Slovenijo, pa je sistem protidobav. Težko orožje naj bi zagotovile vzhodnoevropske zaveznice Nata. V zameno bi od Nemčije dobile drugo oborožitev. Pogovore o takšni križni zamenjavi orožja je Scholz potrdil v svojem včerajšnjem intervjuju za nemški tednik Der Spiegel.

Če je Scholz s tem hotel utišati kritike v nemških političnih vrstah, mu to za zdaj ni uspelo. Načrtovane izmenjave težkega orožja so kot nezadostno obliko pomoči Ukrajini kritizirali tako v koalicijskih strankah kot v opozicijski CDU/CSU. Ta je celo tako nezadovoljna, da namerava v parlamentarno proceduro vložiti zahtevo za takojšnji začetek dobav težkega orožja Ukrajini, za sprejetje katere naj bi po lastnih ocenah imela zadostno večino tudi med koalicijskimi poslanci.