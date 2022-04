Šlo naj bi za prvo veliko golf igrišče z 18 luknjami v tem delu Jadrana, kompleks pa bi poleg hotelov zajemal tudi nekatere druge storitve.

Đoković ima s Črno goro, sploh z Budvo, odlične odnose. Leta 2018 je mestni svet v Budvi sprejel celo odločitev, da ga proglasi za častnega meščana Budve. Slovesnosti, na kateri so mu podelili priznanje, sta se udeležila tudi njegova mama in oče, Dijana in Srđan, ki sta skupaj še iz študentskih dni. Novakova mama Dijana, ki je po rodu iz Vinkovcev, je zanosila in se poročila s Srđanom, preden je končala fakulteto, potem pa sta dobila še dva sinova. Kot je enkrat povedal Srđan, ji z Novakom ni bilo lahko. »To, kar je morala v vseh teh letih pretrpeti ona, je neverjetno. Pa tudi mene, naporen sem. Ampak vse te okoliščine, v katerih smo živeli in v katerih so odraščali otroci ... 17 let smo živeli v tujih stanovanjih. Delala je, dojila, skrbela za Novakova mlajša brata, zraven pa nama pošiljala denar, da bi Novak igral na turnirjih. Ni ji bilo niti najmanj lahko, redko katera žena bi to zdržala,« je povedal.