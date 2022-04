Baldwin je vadil s pištolo, za katero je menil, da je varna. Kot je dejal kasneje, ni pritisnil na sprožilec, prav tako ni vedel, kako je vanjo prišel pravi naboj.

Kot piše v poročilu, so producenti vedeli, da na snemanju ne upoštevajo varnostnih protokolov, in so bili ravnodušni do varnosti zaposlenih. »Obstaja več kot dovolj dokazov, ki kažejo na to, da če bi upoštevali standarde industrije, ne bi prišlo do usodnega streljanja in hude poškodbe,« so sporočili iz agencije. Producenti filma se z ugotovitvami agencije ne strinjajo. Baldwin je v preteklosti dejal, da pravih nabojev na snemanju sploh ne bi smelo biti, poročilo agencije so komentirali tudi njegovi odvetniki. Kot so zatrdili, je Baldwin verjel, da ima slepe naboje, njegova dolžnost v vlogi producenta pa je bila omejena na scenarij in izbiro igralcev.