Mitrovićeva, ki se je pravzaprav prepirala s tekmovalcem Jovanom Tomićem Matorom, je dejala. »Pojdi ven, da te ne bo zadel infarkt. Bodi tiho, tvoje nekdanje dekle je bila prostitutka.«

To ni prvič, da je Sanjo kdo omenjal kot prostitutko, srbski mediji pa so poročali, da je bila skupaj z Natašo Šavija tudi ona aretirana v veliki policijski akciji, v kateri je za zapahi za nekaj časa pristala nekdanja miss Jugoslavije. Elitne prostitutke naj bi se srečevale s strankami po beograjskih hotelih, kjer naj bi po pisanju srbskih medijev potekale prave orgije. Kot je pisal srbski časnik Kurir, so dekleta zaslužila od 1000 do 5000 evrov na noč, od katerih so 40 odstotkov dale zvodnikom. Oralni spolni odnos naj bi stal najmanj 1000 evrov, vsa noč pa 5000 evrov. Visoke cene, o katerih so pisali mediji, so na družbenih omrežjih spodbudile vprašanja, kot je bilo, ali so dekleta iz zlata.