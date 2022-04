Depp je na sodišču zatrdil, da je ni nikoli udaril niti ni v življenju udaril nobene druge ženske. »Zadnjih šest let je bilo težkih. Čudno je, ko si nekega dne Pepelka, v 0,6 sekunde pa postaneš Kvazimodo,« je dejal in dodal, da se je odnos ljudi do njega po komentarju, ki ga je objavila Amber Heard, spremenil. Porota je lahko slišala še pričanje njunega nekdanjega terapevta, ki je njun odnos opisal kot odnos vzajemne zlorabe, spregovorili pa so tudi zdravstveni delavci, ki so Deppu pomagali, ko se je odvajal od opiatov. Medicinska sestra, ki je Deppu pomagala, ko se je zdravil od zasvojenosti z drogami, bila pa je priča para na poroki, je dejala, da je Amber Heard večkrat poskušala izzvati prepire z nekdanjim možem, z njim se je prepirala celo, ko je prejemal zdravila. Sojenje naj bi trajalo šest tednov, Amber Heard pa je pred začetkom sodnih obravnav na družbenih omrežjih napisala, da v članku nikoli ni imenovala Deppa, ampak je pisala o ceni, ki jo ženske morajo plačati, če govorijo proti moškim, ki imajo moč. »Za to še vedno plačujem ceno, a upam, da bom po koncu tega primera lahko šla naprej, enako pa tudi Johnny,« je dodala.