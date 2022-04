Umetnost v času vojne in prahu

Danes se v Benetkah za javnost odpira 59. beneški bienale, in sicer z enoletnim zamikom, ki ga je povzročila pandemija z množičnim umiranjem in zaprtjem ustanov. Tak zamik se je zgodil prvič v povojnem obdobju, je pa letošnja edicija z več kot 200 umetniki največja doslej. Žal je odprtje zaznamoval še drug strašen dogodek, vojna v Ukrajini. Mleko sanj, kot je letošnji bienale po nadrealistični slikanici Leonore Carrinton poimenovala kuratorka Cecilia Alemani, je tako dobilo tudi pridih more.