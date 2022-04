Predvolilni molk kot državni praznik

V bistvu ne smete brati tega zapisa. V njem je zagotovo kaj, kar krši predvolilni molk. Kršim ga jaz kot avtor, Dnevnik kot medij in vi kot bralci. Namreč, vsako besedo se lahko prepozna kot propagando. V vsakem stališču propaganda že meji na aktivizem. In vsak aktivizem ima neki politični predznak. Tudi apolitika je politika. Tudi če nekdo danes izjavi, da se mu šmirgla za volitve in ne bo šel glasovat, to v bistvu pomeni, da zastopa jasno politično stališče.