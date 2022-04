Bil sem v hotelu v Zürichu. Spomnim se, da sem ga zvečer poslušal v živo v svoji hotelski sobi. In takrat sem vedel, da bo začel veliko vojno. Ker je med govorom pripravljal teren, da je pozneje lahko trdil, kako mora ljudi v Donbasu zaščititi pred nacisti. Implicitno je to pomenilo, da bo napadel Ukrajino. Govoril je o zgodovini Donbasa in nujnosti priznanja republik. A tokrat je bilo v njegovem govoru zaznati tudi prisiljenost.

Nagovarjal je ves narod, ki je v najbolj gledanem času ravno sedel pred televizijo in večerjal. Govoril je celo uro in se celo nekaj opravičeval, vendar je poudaril, da mora povedati celotno zgodbo. Imel je torej še obsežnejše in še daljše zgodovinsko predavanje od vsega, kar je dotlej razlagal le zgodovinarjem. Tako imamo zdaj nekakšen ideološki destilat, ki je nastal tistega februarskega večera, in sicer iz močne želje, da bi predstavil vizijo zgodovine Sovjetske zveze, Rusije in sveta. Želel se je končno znebiti krpanke in ustvariti koherenten sistem. Rdečo nit je potegnil vse do carske Rusije, nato je govoril o ustanovitvi Sovjetske zveze in Leninovi napaki, ko je moral ubogati Stalina. Lenin, antišovinist, je želel, da bi posamezne republike dobile nekaj možnosti samoodločanja, Stalin pa je temu nasprotoval. Vse to je v njegovem velikem govoru postalo sistem. In nenadoma je nastala ideološka zaključena enota, ki je prej ni bilo. Mladina