Na desetih vrtčevskih igriščih v Celju ni več težkih kovin

Celje. Celjska občina in ministrstvo za okolje in prostor sta v petih letih sanirala deset igrišč celjskih javnih vrtcev in na njih zamenjala zemljino, onesnaženo s težkimi kovinami. Letos in prihodnje leto jih čaka sanacija še treh, skupni stroški pa bodo znašali okoli tri milijone evrov. V Celju so se sanacije igrišč celjskih vrtcev lotili leta 2017 in z lastnimi sredstvi sanirali zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji in nato še na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. Za tak ukrep so se odločili na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki je razkrilo, da so v zemljini večine vrtčevskih igrišč presežene opozorilne ali kritične vrednosti kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih pa je bila presežena tudi kritična vrednost arzena. Projekt je zaradi zahtevnosti in kompleksnosti pozneje prevzelo ministrstvo za okolje, ki je z uredbo za ugotavljanje stopnje preobremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi leta 2018 pripravilo tudi pravno podlago za sanacijo celjskih vrtcev. Do danes je tako ministrstvo saniralo igrišča v sedmih enotah celjskih vrtcev Zarja in Tončke Čečeve, ob tem pa še igrišče na Savinjskem nabrežju. Letos je predvidena še sanacija igišča enote Sonce vrtca Anice Černejeve v Kajuhovi ulici, prihodnje leto pa še dveh igrišč, in sicer enote Čira čara vrtca Zarja v Škapinovi ulici in enote Gaberje vrtca Tončke Čečeve na Mariborski cesti. Doslej je država za sanacijo porabila dobrih 2,3 milijona evrov, ocenjujejo pa, da bo končni znesek sanacije igrišč vseh celjskih vrtcev znašal okoli tri milijone evrov.