Jajca šentjernejskih kokoši so drugačna

V Šentjerneju že od leta 1999 skupaj s stroko oblikujejo pasmo kokoši šentjernejski petelin, vzpostavili pa so tudi živo gensko banko, s čimer so, kot pravijo, postavili nov mejnik v luči družbene odgovornosti, biotske pestrosti in samooskrbe. Šentjernejski petelin je tudi prva pasma na svetu, imenovana po petelinu in ne po kokoši.